“Nos pagan U$D 5 la hora”: Cuidadoras infantiles en California exigen contrato digno a Newsom

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pesar del complicado panorama fiscal que enfrenta California, con un déficit multimillonario, miles de proveedores de cuidado infantil están presionando al gobierno estatal para que apruebe un aumento urgente de tarifas.

El sindicato Child Care Providers United (CCPU, por sus siglas en inglés), que representa a más de 60 000 trabajadores, organizó manifestaciones en Sacramento para exigir al gobernador Gavin Newsom la firma de un contrato que incluya mejores condiciones económicas.

“No recibimos un aumento desde 2018. Es inaceptable”, declaró Sylvia Hernández, quien lleva 25 años trabajando en la industria. Hernández viajó desde Van Nuys para unirse a las protestas. “Nos pagan menos del salario mínimo. Después de cubrir gastos, permisos y empleados, nos quedan entre U$D 5 y U$D 7 por hora”, explicó a medios locales.

Largas jornadas y bajos salarios: El desafío diario

Según el Departamento de Servicios Sociales de California, el 73 % de los proveedores de cuidado infantil no se pagan un salario y laboran un promedio de 64 horas semanales.

Pese a las condiciones adversas, muchos como Hernández continúan trabajando por vocación. “Lo hacemos porque nuestra comunidad nos necesita, especialmente los niños”, sostuvo. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley revela que el 71 % de estos trabajadores son mujeres de color, lo que añade una dimensión social al reclamo.

Presión legislativa frente a un presupuesto limitado

La senadora estatal Monique Limón, quien promovió en 2019 la ley que permitió sindicalizar a estos trabajadores, acompañó la protesta. “Son tiempos difíciles y seguirán siéndolo. Pero si no conseguimos lo que buscamos este año, volveremos”, afirmó.

Desde el lado republicano, el senador Roger Niello advirtió que antes de aprobar nuevos gastos, es necesario reducir programas ineficientes. “Debemos ser disciplinados y analizar bien las prioridades”, dijo. La oficina del gobernador Newsom no ofreció comentarios, citando que no discuten negociaciones colectivas activas. El plazo para aprobar el presupuesto vence a fines de junio, y hasta ahora no incluye aumentos para este sector esencial.