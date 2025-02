Deportaciones en EE.UU.: Donald Trump tomará esta decisión para expulsar a 300 mil venezolanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Donald Trump avanza en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. Se ha filtrado una nueva orden ejecutiva que busca revocar el TPS para este grupo. Según The New York Times, esta medida afectaría a aproximadamente 300 000 personas, dejándolas sin protección contra la deportación.

Este movimiento forma parte de una serie de esfuerzos para eliminar programas similares que ya habían sido cuestionados durante su mandato anterior, como los dirigidos a los migrantes de Haití, El Salvador y Sudán. Sin embargo, esos intentos fueron detenidos por tribunales federales debido a la forma en que se eliminaron las protecciones.

Estados Unidos: ¿En qué consiste el TPS?

El TPS permite a más de 600 000 venezolanos trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta el 10 de septiembre de 2025. Este programa, que ha sido vital para muchas personas que se vieron obligadas a abandonar su país debido a crisis políticas, económicas y sociales, beneficia a individuos provenientes de países afectados por desastres naturales o conflictos armados.

Según The New York Times, alrededor de 250 000 venezolanos no se verán afectados por la revocación del alivio migratorio, ya que su estatus de TPS permanecerá intacto. Sin embargo, aquellos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos en tan solo 60 días, lo que deja a miles de personas vulnerables a la deportación y sin los beneficios laborales que el programa les otorgaba.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó la decisión de revocar el TPS al considerar que su continuación va en contra del interés nacional de Estados Unidos, una postura que ha sido controversial.

Además, durante la administración de Trump, ya se había anulado la extensión del programa que había sido aprobada por el expresidente Joe Biden, la cual había previsto su vigencia hasta 2026.

Esto marca un cambio significativo en las políticas migratorias hacia los venezolanos en Estados Unidos, quienes se enfrentan ahora a una incertidumbre aún mayor sobre su futuro en el país.

Video: YouTube | DW Español