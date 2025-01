Deportaciones en Texas: Escuelas e Iglesia responden sobre las redadas de ICE en San Antonio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueda entrar en lugares sensibles, como escuelas e iglesias, para detener a inmigrantes, los distritos escolares y la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, comenzaron a posicionarse.

Estas organizaciones no han mencionado explícitamente que no cooperarán con ICE, pero algunas de ellas reiteran que quieren hacer sentir a los inmigrantes bienvenidos. No obstante, adelantaron cómo podrían reaccionar en caso de que agentes federales intervengan estos sitios.

Respuesta de la IgLesia y los distritos escolares

“La enseñanza fundamental de la Iglesia Católica nos llama a defender la sacralidad de la vida humana. Esto significa que el cuidado de los inmigrantes, los refugiados y los pobres es parte de la misma enseñanza de la Iglesia que nos exige proteger a los más vulnerables entre nosotros", indicó la Arquidiócesis de San Antonio que mencionó que estará revisando las órdenes ejecutivas de Trump.

Distritos escolares como el San Antonio ISD reiteraron su apoyo a la inclusión, dos días después de que Trump firmó una gran cantidad de órdenes ejecutivas. De otro lado, Northside ISD dijo que cumplirán con todas las leyes federales, estatales y locales. Por el momento, ICE no ha realizado sus operativos en iglesias y distritos escolares en diversas áreas de Texas.

Créditos: YouTube | @noticias