Deportaciones USA: Denuncian la desaparición de un inmigrante venezolano tras su detención

El venezolano Ricardo Prada Vásquez, de 32 años, permanece desaparecido desde marzo después de haber sido arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y supuestamente deportado, sin que existan registros oficiales de su paradero ni constancia del destino al que fue enviado.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y especialistas en derecho, quienes advierten sobre el nivel de desorden en el sistema migratorio estadounidense.

Prada, quien había migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales, fue detenido luego de tomar por error el puente Ambassador, una vía que conecta la ciudad de Detroit, en Michigan, con Canadá. Según informó The New York Times, este tipo de equivocación es común entre quienes circulan por esa zona fronteriza.

No obstante, la confusión terminó por convertirse en el inicio de una cadena de eventos que lo llevaron a ser privado de libertad, sometido a un proceso de deportación y, finalmente, a desaparecer sin que sus familiares o amigos hayan podido obtener información sobre su destino.

Desaparecido

Mientras permanecía en detención, Prada logró realizar algunas llamadas a su familia y a su hijo Alessandro, de cuatro años, quien vive en Venezuela con su madre, María Alejandra Vega. Según Vega, en esas conversaciones Prada se mostraba abatido y desanimado por la situación que enfrentaba.

Esa misma noche, la administración de Donald Trump trasladó en tres aviones a 238 venezolanos desde Texas hasta una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde los inmigrantes permanecen incomunicados.

No obstante, Ricardo Prada no figura en la lista de personas que fueron deportadas en esos vuelos, lista a la que tuvo acceso The New York Times y otras organizaciones, aunque no fue publicada de manera oficial. Tampoco aparece su nombre en los registros del localizador de detenidos de ICE ni en ninguna otra base de datos pública sobre personas deportadas.

Las autoridades migratorias confirmaron únicamente que había sido deportado, pero se negaron a revelar el destino al que fue enviado, según relató al medio el abogado Ben Levey, miembro del National Immigrant Justice Center. Al no aparecer en ninguna lista oficial, Prada no puede ser incluido en las demandas que otras familias han presentado ante los tribunales estadounidenses.

El caso de Prada ha suscitado críticas entre especialistas en derecho migratorio, quienes advierten sobre el nivel de desorganización y falta de transparencia en el sistema de deportaciones.