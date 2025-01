Florida: Conoce los beneficios que Disney World ofrece a los residentes para comprar entradas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Recientemente, Disney World confirmó el regreso de su reconocida promoción Discover Disney, una oferta diseñada exclusivamente para residentes de Florida que estará disponible desde el 8 de enero de 2025, lo que generó una enorme expectativa entre quienes buscan disfrutar del parque temático más icónico de Estados Unidos.

Esta iniciativa permite a los residentes de Florida acceder a boletos más accesibles, y así tener la oportunidad de visitar los parques sin comprometer su presupuesto. Esta promoción refleja el compromiso de Disney World por ofrecer opciones inclusivas y adaptadas a las necesidades de las comunidades locales, y así reafirmar su conexión con los habitantes de la región de Estados Unidos.

El costo de los boletos Discover Disney en Florida

Los boletos son válidos para usarse entre el 13 de enero y el 23 de mayo de 2025, y ofrecen gran flexibilidad, ya que pueden ser utilizados en días consecutivos o no consecutivos. No obstante, es importante destacar que no son boletos basados en fechas específicas, lo que significa que los visitantes deberán realizar reservaciones con anticipación. Las dos opciones son:

Boleto de 4 días : U$D 60 por día, más impuestos, lo que suma un total de 240 dólares más impuestos.

: U$D 60 por día, más impuestos, lo que suma un total de 240 dólares más impuestos. Boleto de 3 días: Disponible por U$D 225 más impuestos.

Para quienes buscan una experiencia más completa, Disney permite agregar opciones a los boletos Discover Disney por un costo adicional:

Park Hopper Option : U$D 40 adicionales por boleto, para visitar varios parques en un mismo día.

: U$D 40 adicionales por boleto, para visitar varios parques en un mismo día. Water Park and Sports Option : U$D 35 adicionales, para disfrutar de parques acuáticos y actividades deportivas.

: U$D 35 adicionales, para disfrutar de parques acuáticos y actividades deportivas. Park Hopper Plus Option: U$D 55 adicionales, que combina acceso a varios parques y actividades adicionales.

Créditos: YouTube | @MainStreetenEspañol