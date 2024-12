Florida: Conoce las nuevas cinco atracciones que podrás disfrutar en Disney World desde 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los fanáticos de los parques de diversiones en Estados Unidos tienen motivos para celebrar, ya que Walt Disney World, con sede en Florida, reveló una serie de nuevas atracciones y experiencias que estarán disponibles desde 2025.

Desde la reapertura de clásicos renovados hasta la llegada de espectáculos completamente nuevos, los parques temáticos de Florida prometen una temporada llena de magia y aventuras para residentes y turistas.

Cinco nuevas atracciones en Disney para 2025

Disney's Hollywood Studios

Este parque tendrá su cuota de novedades, los amantes de los villanos Disney podrán disfrutar de un nuevo espectáculo en vivo titulado Disney Villains: Unfairly Ever After. Este show presentará a icónicos personajes como Cruella de Vil, el Capitán Garfio y Maléfica.

Por otro lado, los fanáticos de La Sirenita podrán sumergirse en un mundo submarino con el nuevo espectáculo musical The Little Mermaid - A Musical Adventure. Esta producción reemplazará al antiguo show y contará con nuevos escenarios, marionetas vibrantes, artistas en vivo y visuales impresionantes.

Magic Kingdom

Magic Kingdom no se quedará atrás y presentará un nuevo desfile nocturno llamado Disney Starlight: Dream the Night Away. Inspirado en clásicos como Peter Pan y Frozen, este desfile contará con carrozas luminosas y disfraces mágicos.

EPCOT se renueva

Uno de los parques que recibirá más novedades será EPCOT. A mediados del año que se avecina, los visitantes podrán disfrutar de un nuevo lounge con vistas panorámicas de los Jardines de la Celebración Mundial y una perspectiva única de los fuegos artificiales nocturnos.

Disney's Animal Kingdom

A finales de 2025, debutará el espectáculo Zootopia: Better Zoogether, una aventura en 4D que reunirá a Judy Hopps, Nick Wilde y otros personajes favoritos de la película.

