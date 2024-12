Trump continúa advirtiendo a México y Canadá sobre inmigrantes: Estas fueron sus últimas declaraciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente estadounidense electo, Donald Trump, aseguró este lunes 16 de diciembre que los gobiernos de México y Canadá están "avisados" del problema económico que causan sus inmigrantes a Estados Unidos y repitió la mentira de que muchos de los extranjeros que llegan al país salen de cárceles latinoamericanas.



"No podemos dejar que estas personas entren a nuestro país y ellos entienden, están muy bien avisados", señaló este lunes Trump al referirse a los gobiernos de México y Canadá.



Durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, en su residencia en Palm Beach, Florida, el republicano, quien asume su segundo gobierno en enero próximo, recordó que ha hablado del tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.



"Van a tener que impedir que esto suceda. Perdemos mucho dinero con México. Perdemos mucho dinero con Canadá, una cantidad enorme", enfatizó Trump.



Trump vuelve a referirse sobre los inmigrantes

El expresidente repitió afirmaciones engañosas acerca de que las naciones latinoamericanas envían a sus prisioneros a Estados Unidos. Sin embargo, según grupos proinmigrantes, la mayoría de los extranjeros que cruzan la frontera son aquellos que huyen de la pobreza, la persecución y la violencia.



"Estamos subsidiando a Canadá. Estamos subsidiando a México (...), y me llevo muy bien con la gente de México y Canadá, pero no podemos permitir que eso suceda", aseguró. "No es justo. No está bien. Y la gente de México y Canadá lo entiende perfectamente", indicó.



El presidente electo afirmó además que continuará las construcción del muro fronterizo con México, aunque se quejó de que este costará "cientos de millones" de dólares más que el primer tramo que hizo en su anterior mandato (2017-2021).



"Es un proceso muy caro, una pared muy cara", recordó del primer muro, que utilizó el acero. Agregó que la industria de la construcción actual ha mejorado y que es mucho lo que se puede hacer con el hormigón.



"Tenemos un hormigón muy resistente y, además, una barra de refuerzo", manifestó Trump, quien se refirió también a su plan de deportaciones masivas como eje de su política migratoria.

Video: YouTube | The Hill