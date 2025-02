Trump: Las dos últimas restricciones comerciales que anunció el presidente de EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos en enero, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con una serie de nuevos aranceles comerciales generalizados, los cuáles han generado tensión en el extranjero y en los ciudadanos americanos.

Los aranceles propuestos, que afectarían a los principales socios comerciales de Estados Unidos, podrían trastocar relaciones comerciales tradicionales, creando una incertidumbre significativa en la economía global.

Aranceles recíprocos



A mediados de febrero, Trump anunció planes de aranceles recíprocos a sus socios comerciales. Funcionarios del gobierno de EE. UU. examinarán ahora si sus socios comerciales cobran aranceles más altos a los productos que EE. UU. por el acceso a su mercado.

Si bien estas evaluaciones probablemente examinarán líneas arancelarias específicas, la media de los aranceles aplicados es relativamente simétrica en las principales economías, con algunas excepciones.

Para beneficiarse de un arancel más bajo, los importadores deben proporcionar documentación que demuestre el origen del producto. Las naciones también pueden aumentar los aranceles por encima del nivel NMF para países específicos utilizando medidas antidumping u otras medidas especiales.

En particular, la Administración Trump ha indicado que evaluará el comercio recíproco basándose no solo en los niveles arancelarios de los socios, sino también en las barreras no arancelarias.

Aranceles sobre el acero y el aluminio

A principios de febrero, Trump anunció planes para imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo.

A diferencia de los aranceles sobre metales anunciados en su primera administración, Trump advirtió que no habría exenciones para ningún país ni exclusiones de productos, y que se incluirían más productos derivados. Estados Unidos importa alrededor del 25% del acero que utiliza y alrededor del 50% de su aluminio.

Créditos: YouTube | @dwespanol