EE.UU.: Trump necesitará que Venezuela coopere para las deportaciones masivas, según expertos

En un intento de impulsar sus planes de deportación masiva, Donald Trump podría llegar a un acuerdo migratorio con el régimen de Venezuela, según expertos.

Dichas declaraciones se enmarcan en un informe de Axios, el cual señala que aproximadamente 270 000 venezolanos viven en Estados Unidos sin autorización, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. Sumado a ello, más personas en Venezuela están considerando emigrar debido a la crisis social y política que atraviesa el país sudamericano.

EE.UU. necesitará apoyo de Venezuela para deportaciones masivas

Venezuela actualmente no acepta deportados de EE.UU., pero los planes de deportación masiva de Trump podrían llevarlo a hacer un trato con Maduro, dice Ryan Berg, quien lidera la Iniciativa para el Futuro de Venezuela en el grupo de expertos Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C.

"Podríamos ver algún tipo de arreglo con (Maduro) si eso significa la posibilidad de deportar a más personas, para que Venezuela acepte vuelos con deportados", señaló.

Berg añade que, aunque inicialmente podría hablarse de presión y sanciones, como en el primer mandato de Trump, eso podría ser una "estrategia inicial para apalancar una eventual negociación".

Otros analistas latinoamericanos también sugieren que es probable que la segunda administración de Trump adopte un "enfoque transaccional" hacia Maduro. El equipo de Trump no respondió a una solicitud de comentarios de Axios Latino.

Durante un evento de campaña en agosto, Trump dijo que "Venezuela actualmente está siendo gobernada por un dictador", en referencia a Maduro.

Sin embargo, Trump ha expresado admiración por Maduro en el pasado, calificándolo de "hombre fuerte", según John Bolton, asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump, y la exasesora de la Casa Blanca, Olivia Troye.

Maduro ha dado señales de querer "un nuevo comienzo", lo cual, según Berg, podría atraer el sentido de negociador de Trump.