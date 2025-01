EE.UU.: Trump culpa a la torre de control de no haber evitado el accidente de American Airlines

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la primera tragedia ocurrida en su nuevo mandato, en la que un vuelo de American Airlines impactó en el aire con un helicóptero Black Hawk del Ejército. Porducto del accidente se registraron 67 personas fallecidas.

Al respecto, el madantario de Estados Unidos dijo que estas muertes "eran evitables". "El helicóptero se ha dirigido directamente hacia el avión durante un período prolongado de tiempo. Era una NOCHE CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió ni bajó, ni giró? Esta es una mala situación", expresó Trump en la redo social Truth Social.

Reformas en la seguridad aérea

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que la colisión aérea entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército “no debería haber ocurrido” y que se realizarían reformas para garantizar que no volviera a ocurrir.

“Cuando los estadounidenses despegan en aviones, deberían esperar aterrizar en su destino; eso no sucedió ayer. Eso no es aceptable, por lo que no aceptaremos excusas. No aceptaremos que se pase la pelota a otros. Vamos a asumir la responsabilidad en el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación para asegurarnos de que implementemos las reformas correspondientes", declaró el funcionario de la administración Trump.

Duffy aludió a los comentarios de Trump sobre el programa DEI y dijo que “solo podemos aceptar a los mejores y más brillantes en puestos de seguridad que impactan las vidas de nuestros seres queridos, nuestros familiares”.

