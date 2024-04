Eclipse Solar 2024: toma nota de los vehículos que no podrán circular en Texas durante el 8 de abril

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha brindado una lista de los autos que no podrán circular desde la medianoche de este día.

El estado de Texas será uno de los más congestionados este 8 de abril, fecha en que se desarrollará el Eclipse Solar 2024. Según las autoridades, esta ciudad piensa recibir nada menos que 200 mil turistas, cifra que los viene preocupando.

Debido a esa cantidad de personas es que han doblegado la seguridad. Incluso, algunas zonas se declararán en Estado de Emergencia frente a una eventual complicación.

Otra dependencia que tomará cartas en el asunto es el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), quienes han prohibido la circulación de ciertos vehículos durante el día del eclipse. Dentro de sus estadísticas, han informado que el tráfico podría incrementarse hasta un 200%.

¿Qué vehículos no podrán circular este 8 de abril en Texas?

De acuerdo a un comunicado de prensa, la TxDOT afirmó que “los vehículos de pasajeros no pueden tener más de 8 pies de ancho, mientras que todos los demás vehículos no pueden exceder los 8 pies y 6 pulgadas sin permiso”. De igual manera, no podrán salir a la calle los siguientes carros que han sido registrados con estos apellidos: