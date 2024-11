EE.UU: El impacto que tendría la victoria de Donald Trump en el programa Obamacare

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La victoria de Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre en Estados Unidos ha desatado una serie de preocupaciones entre los inmigrantes que pueden acceder a seguros de salud a bajos costos. Sumado a ello, el próximo Congreso tendría una mayoría republicana.

Los subsidios en salud expiran a fines de 2025. Fueron implementados a través del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, aumentando el monto de ayuda disponible para quienes deseaban comprar seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

Además, este plan amplió el número de personas elegibles, extendiendo los beneficios a muchos de clase media.

La fecha de expiración significa que el próximo Congreso y presidente deberán decidir si los extienden. Sin embargo, Trump y los republicanos ya han dado señales de que no apoyarían esta extensión, según Chris Meekins, analista de políticas de salud en la firma de inversiones Raymond James, en declaraciones a NBC News.

El programa Obamacare en riesgo tras asunción de Trump

“Si los republicanos terminan ganando la Cámara, además del Senado y la Casa Blanca, logrando así una victoria total del Partido Republicano, creo que las probabilidades de que los subsidios se extiendan son de menos del 5%”, dijo Meekins, quien fue un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en el primer mandato de Trump. Incluso el control demócrata de la Cámara probablemente no salvaría los subsidios, agregó.

En 2024, más de 20 millones de personas obtuvieron seguro de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Si los subsidios no se extienden, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una agencia no partidista que proporciona información presupuestaria y económica al Congreso, estima que casi 4 millones de personas perderán su cobertura en 2026 porque no podrán costearla. La inscripción continuará disminuyendo cada año, con la cobertura reduciéndose a tan solo 15.4 millones de personas en 2030.