EE.UU. evalúa pagar U$D 5 000 por bebé nacido: La propuesta que impulsa Trump para aumentar la natalidad

La Casa Blanca está considerando nuevas políticas para aumentar la tasa de natalidad en Estados Unidos, que en 2023 cayó a su nivel más bajo en la historia con apenas 54.5 nacimientos por cada 1 000 mujeres entre 15 y 44 años, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Una de las propuestas más destacadas es la entrega de un "bono por bebé" de U$D 5 000 a las madres tras dar a luz. La medida, aún en estudio, refleja el interés de la administración de Donald Trump por promover valores familiares y revertir el descenso poblacional.

Según informó The New York Times, asesores de la Casa Blanca se han reunido con expertos y defensores del pronatalismo para analizar propuestas que incentiven a los estadounidenses a casarse y tener hijos. Entre las ideas presentadas, además del bono económico, se propone otorgar becas Fulbright prioritarias a personas casadas o con hijos, y financiar programas educativos sobre salud reproductiva para mujeres. Aunque aún no se ha tomado una decisión, el gobierno ya trabaja en un informe sobre cómo facilitar el acceso a la fecundación in vitro (IVF), el cual se publicará en mayo.

Propuestas que reavivan el debate sobre maternidad y economía

Simone Collins, defensora del pronatalismo y autora de una de las propuestas enviadas al gobierno, afirmó al NYT: “Creo que esta administración es inherentemente pronatalista”. Incluso se sugiere crear una “Medalla Nacional de la Maternidad” para mujeres con seis o más hijos. Esta narrativa ha sido reforzada por figuras como el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien recientemente instruyó al Departamento a priorizar comunidades con tasas de matrimonio y natalidad superiores al promedio nacional.

Sin embargo, no todos celebran estas medidas. La profesora Peggy Heffington, de la Universidad de Chicago, dijo a Newsweek que estas propuestas “ignoran las dificultades económicas que enfrentan las familias estadounidenses en favor de una agenda ideológica que exalta la maternidad sin ofrecer un verdadero apoyo”.

Aun así, desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt defendió la iniciativa: “El presidente Trump está implementando políticas para fortalecer a las familias estadounidenses. Queremos un país donde todos los niños puedan crecer con seguridad y alcanzar el sueño americano”, señaló.