EE.UU.: ¿Trump pausará 90 días los nuevos aranceles? Esto es lo que dice la Casa Blanca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Casa Blanca ha desmentido rotundamente los rumores sobre una supuesta pausa de 90 días en los nuevos aranceles propuestos por el presidente Donald Trump. Esta información, que circuló ampliamente en redes sociales, causó un breve repunte en los mercados antes de que el gobierno aclarara que se trataba de una interpretación errónea de las declaraciones del director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

“El presidente decidirá”, respondió Hassett durante una entrevista en Fox News. Sin embargo, esta frase fue tomada fuera de contexto por usuarios en X (antes Twitter), lo que llevó a informes que aseguraban que Trump estaba evaluando detener los aranceles. La secretaria de prensa Karoline Leavitt negó esa posibilidad categóricamente y calificó la información como “fake news” en declaraciones a CNN.

Trump asegura que los aranceles son clave para la "grandeza" de EE.UU.

Pese a la volatilidad del mercado, Trump continúa defendiendo sus políticas comerciales. “Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles, para EE.UU., ¡son algo muy hermoso!”, escribió en Truth Social, añadiendo que con ellos se corregirán los “déficits financieros masivos” con países como China y la Unión Europea.

Durante una intervención desde el Air Force One, el presidente comparó los efectos de sus tarifas con un tratamiento médico: “A veces hay que tomar medicina para arreglar algo”. También llamó a los estadounidenses a ser “pacientes” y a no ser “débiles” ni “estúpidos”, prometiendo que los sacrificios rendirán frutos económicos. En el mismo mensaje, Trump celebró la caída de los precios del petróleo y pidió a la Reserva Federal reducir las tasas de interés, aunque erróneamente afirmó que no hay inflación.

Críticas de multimillonarios y advertencias sobre recesión

Mientras Trump mantiene su postura, importantes figuras del mundo financiero han expresado su preocupación. Bill Ackman, fundador de Pershing Square, advirtió: “Vamos hacia un invierno económico nuclear autoinfligido”. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, alertó sobre un posible aumento de la inflación y daños a las alianzas económicas del país.

Incluso Elon Musk, aliado de Trump, compartió videos defendiendo el libre comercio, en aparente desacuerdo con las medidas arancelarias. Otros críticos como Richard Branson y Daniel Loeb también han advertido de una posible ruina económica si no se reconsidera la estrategia comercial.