Movimiento ‘Hands Off’ en EE.UU.: ¿Qué exige y por qué se opone a Donald Trump?

Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de ciudades en todo Estados Unidos en el mayor día de protestas contra el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El movimiento, llamado "Hands Off!", reunió a más de 150 organizaciones —entre ellas grupos de derechos civiles, sindicatos, activistas LGBTQ+, veteranos y defensores del voto— en más de 1 200 puntos de protesta en los 50 estados del país.

Los participantes expresaron su rechazo a políticas impulsadas por Trump y su aliado, Elon Musk, que incluyen recortes al gobierno, despidos masivos de empleados federales, cierres de oficinas del Seguro Social, deportaciones, ataques a los derechos de personas transgénero y la reducción de fondos para programas de salud. En ciudades como Washington D.C., Boston, Nueva York, Seattle y Palm Beach, los manifestantes clamaron por la protección de la democracia, los inmigrantes y la seguridad social.

Protestas pacíficas con mensajes claros: “¡Manos fuera!”

En medio de pancartas con lemas como “Hands off our Social Security” y “Fight the oligarchy”, líderes comunitarios y ciudadanos se unieron para denunciar los efectos de las políticas actuales. Kelley Robinson, presidenta del grupo Human Rights Campaign, declaró desde el National Mall:

“Están criminalizando a nuestros doctores, maestros, familias y nuestras vidas. No queremos esta América. Queremos una en la que la dignidad, la seguridad y la libertad no sean privilegios de unos pocos, sino derechos de todos”.

En Boston, la alcaldesa Michelle Wu también alzó la voz:

“Me niego a aceptar que mis hijos crezcan en un país donde los inmigrantes como sus abuelos sean tratados como criminales”.

Video: YouTube | FRANCE 24 English

Preocupaciones por la economía y derechos fundamentales

Elon Musk, actual líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha defendido las acciones señalando que ahorran “miles de millones de dólares a los contribuyentes”. Sin embargo, manifestantes como Archer Moran, de Florida, exigen que no se toque la seguridad social:

“La lista de lo que deben dejar en paz es muy larga. ¡Ya basta!”.

Desde la Casa Blanca, se emitió un comunicado asegurando que el presidente Trump protegerá el Seguro Social y Medicare para beneficiarios elegibles, y acusó a los demócratas de “querer dar esos beneficios a inmigrantes ilegales”, lo que, según la administración, pondría en peligro dichos programas.