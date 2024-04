Es colombiana, hizo trabajos en EE.UU. que terminó odiando y hoy es su propia jefa

El testimonio inspirador de Laura Casallas, una joven colombiana que enfrentó trabajos desafiantes en Estados Unidos antes de convertirse en dueña de su propio negocio, resuena en las redes sociales y es un ejemplo de superación para la comunidad inmigrante.

Tras más de dos años de sacrificio y determinación en Estados Unidos, Laura Casallas, una joven latina procedente de Colombia, ha logrado hacer realidad su sueño de emprender.

Desde su llegada al país, enfrentó trabajos que no le gustaban y críticas de quienes dudaban de sus aspiraciones. Sin embargo, su perseverancia la llevó a inaugurar su propia empresa dedicada a la comercialización de productos para el cuidado del cabello.

En un emotivo video compartido en TikTok, Laura Casallas relató su viaje desde su llegada a Estados Unidos hasta el momento en que pudo abrir las puertas de su propia oficina.

Créditos video: TikTok | @lauu_kzallaz

Su testimonio ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo, demostrando que con determinación y valentía se pueden alcanzar metas incluso en situaciones adversas.

Motor y motivo

El amor también ha sido un motor importante en el éxito de Laura Casallas. Tras encontrar el amor en Nueva York y posteriormente casarse, la joven emprendedora ha consolidado su negocio y ha logrado importantes hitos, como la obtención de su Green Card y la expansión de sus emprendimientos.

Con una comunidad digital de más de 350 mil seguidores en TikTok e Instagram, Laura Casallas comparte su historia para inspirar a otros a perseguir sus sueños y no rendirse ante las dificultades. Su consejo principal es no escuchar los consejos de quienes no están en el lugar donde se desea llegar y recordar que el esfuerzo y la dedicación son clave para alcanzar el éxito.