Estados Unidos: hombre sorprende a su novia con emotiva propuesta de matrimonio en pleno vuelo

Un americano llevó su relación a nuevas alturas, literalmente, al proponer matrimonio a su novia durante un vuelo a México, recreando una escena de la película El cantante de bodas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sam Riber, un CEO de 34 años de Pensilvania, aprovechó un viaje de cumpleaños de su novia, Lissy Alden, de 37 años, para dar el gran paso. Inspirado en la comedia de Adam Sandler y Drew Barrymore, Riber organizó una sorpresa inolvidable, incluyendo una guitarra de utilería y la complicidad de los asistentes de vuelo, según Fox News.

Así la pedida de un estadounidense en pleno vuelo hacia México

En pleno vuelo de Carolina del Norte a Ciudad de México, Riber tomó el micrófono del avión, sacó su guitarra y serenó a Alden con Grow Old With You, la misma canción que Sandler canta en la película. Alden, dueña de MYNDY, una empresa de fitness, respondió con un entusiasta "¡Sí!".

Aunque Alden no conocía la película, Riber había organizado una noche de cine previa para que ambos la vieran. "Afortunadamente, le encantó tanto como a mí", comentó.

Los asistentes de vuelo, liderados por Teri Ramirez, jugaron un papel crucial en el plan, incluso ideando un código secreto, "jugo", para señalar el momento perfecto.

"Fue un momento cumbre en la vida", reflexionó Alden sobre la propuesta, que ocurrió el 24 de diciembre, en Nochebuena. "Aunque habíamos hablado de nuestro futuro, jamás imaginé algo tan especial".