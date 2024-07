‘Green Card’ por trabajar en 'Ross Dress for Less': conoce los requisitos, salarios promedio y otros beneficios

¿Te gustaría trabajar en 'Ross Dress for Less' en Estados Unidos? La famosa franquicia brinda la oportunidad de obtener la Green Card. Descubre más información en esta nota.

Ross Dress For Less es una tienda estadounidense fundada en 1982 que vende ropa, muebles, artículo de cuidado personal, equipaje, entre otros productos a bajo precio. El establecimiento de ofertas tiene 1483 sucursales en todo Estados Unidos, dependencias concurridas por extranjeros y residentes del país.

En la actualidad, la franquicia genera más de U$D 18 mil millones anuales y está dirigida por Barbara Rentler en las oficinas de California. Esta empresa ofrece constantemente ofertas laborales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros en diferentes plataformas de empleo. En algunos casos patrocina a algunos trabajadores con la Green Card.

Requisitos para trabajar en Ross Dress for Less

Los candidatos a trabajar en Ross Dress for Less deben sentirse cómodos trabajando en equipo, tener una actitud positiva y poseer habilidades de comunicación y ventas. Las solicitudes pueden realizarse en línea a través de plataformas deempleo como My Visa Jobs o directamente en los locales. Los interesados deben ser mayores de 16 años.

Salario en Ross Dress for Less

Según la plataforma My Visa Jobs, el salario promedio en Estados Unidos de Ross Dress for Less para trabajadores patrocinados para Green Card va desde los U$D 28 619 hasta los U$D 36 721 anuales. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de U$D 20 800 al año, mientras que profesionales más experimentados pueden recibir hasta U$D 51 178 al año.

¿Cómo se puede obtener la Green Card con Ross Dress for Less?

Para lograr la Green Card o residencia permanente con Ross Dress for Less, primero se necesita a ciudadanos estadounidenses (y otros residentes permanentes) que puedan patrocinar a trabajadores extranjeros para empleos no calificados. En ese caso, hay que asumir una oferta de trabajo y el empleador debe demostrar la falta de trabajadores locales mediante una Solicitud de Certificación Laboral al Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). Además, contar con un permiso de trabajo (visa) en Estados Unidos.

Una vez que se realice la aprobación, el patrocinador debe acceder a la Petición I-14 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Posteriormente, el trabajador puede solicitar un ajuste de estatus.

