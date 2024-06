Su ex novio la denunció en la embajada para que le quitaran la visa y esto sucedió

María del Mar, a través de TikTok, reveló cómo su ex pareja la denunció falsamente en la embajada de EE.UU. para que perdiera su visa.

A través de su cuenta de TikTok, @marmejiaq, María del Mar compartió un breve pero conmovedor video de solo nueve segundos, donde se le ve caminando por un paseo de piedras, rodeada de naturaleza. En la pantalla se lee: "Soy Mar y sobreviví a un ex que me denunció falsamente en la embajada de Estados Unidos para que me quitaran la visa a mí y a toda mi familia", acompañado de un emoji con carita triste. El video, que rápidamente se popularizó, ha generado más de 300 comentarios, muchos de los cuales piden a María que brinde más detalles sobre su experiencia y los eventos que llevaron a la revocación de su visa.

El impacto de una denuncia falsa

María del Mar no detalló en su video cómo su expareja se acercó a la embajada de Estados Unidos para efectuar la denuncia que resultó en la revocación de su visa, incluso el video ha sido eliminado. Sin embargo, es importante entender que las violaciones a las leyes de inmigración pueden ser reportadas para anular la visa de alguien.

Entre las razones más comunes que llevan a la revocación de una visa se incluyen: violaciones a las leyes migratorias, delitos graves como narcotráfico, explotación infantil, trata de personas, contrabando humano, lavado de dinero, fraude, estafas financieras, cibercrimen, y crímenes de guerra.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) investiga estos delitos para proteger la seguridad económica, fronteriza y de transporte de Estados Unidos.

En la actualidad, la tiktoker no ha vuelto a hablar del tema y por el momento se encuentra haciendo otro tipo de contenidos para la red social.

Créditos video: TikTok | marmejiaq

Cómo se puede revocar una visa

María del Mar destacó que cualquier persona puede denunciar infracciones a las leyes de inmigración llamando al ICE, incluso de manera anónima. El proceso de revocación no solo se limita a los delitos mencionados, sino que también abarca amenazas a la seguridad pública y cualquier actividad que contravenga las condiciones de la visa.

Esto significa que, en teoría, una denuncia puede llevar a la cancelación de la visa, impactando significativamente en la vida de la persona involucrada. La tiktoker, aunque aún no ha detallado en profundidad su historia, dejó entrever la gravedad de su situación y la manera en que su ex pareja utilizó el sistema para perjudicarla.

María del Mar prometió compartir más detalles en futuros videos, lo que ha mantenido a su audiencia expectante. Su experiencia resalta la vulnerabilidad que pueden enfrentar los solicitantes de visa, incluso cuando cumplen con todos los requisitos.

Mientras tanto, su historia sigue siendo un ejemplo de cómo un vínculo personal puede tener consecuencias legales graves, y cómo el sistema migratorio de Estados Unidos puede ser manipulado en situaciones de conflicto personal.

La historia de María del Mar continúa siendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer las medidas de protección y transparencia en los procesos de inmigración, para evitar abusos y asegurar que los derechos de todos sean respetados. Su testimonio, aunque aún incompleto, ya ha resonado fuertemente en las redes sociales, generando un debate sobre la justicia y la seguridad en el sistema migratorio estadounidense.