EE.UU.: Alerta por estos animales que recorren las calles en varias ciudades de Florida

Los residentes de Florida están en alerta, ya que ciudades como Orange City y Deltona reportaron la presencia de monos en espacios urbanos. La policía de esta localidad, ubicada en el condado de Volusia, confirmó haber recibido “múltiples reportes de avistamientos de monos”.

Ante esta situación, las autoridades de Florida recomendaron a la ciudadanía que no se acerquen a estos animales y que eviten alimentarlos. Además, pidieron informar sobre cualquier encuentro a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, según sus siglas en inglés).

En estos lugares fueron vistos los monos

Los encuentros de monos salvajes en Florida se registraron en ciudades del condado de Volusia como Orange City y Deltona. Semanas atrás un guía turístico de Orange City filmó un ejemplar mientras navegaba por el río St. Johns.

“Miré hacia un árbol y pensé: ‘¿Qué es eso?’. “Me acerqué un poco más y me di cuenta de que había un mono. Y créanme, eso no es algo que se vea aquí con regularidad, así que me sorprendí“, contó un residente a medios locales..

Uno de los encuentros más preocupantes se produjo cerca de una escuela. El director de la primaria de Timbercrest, también en Deltona, envió un mensaje a los padres de los alumnos de la institución advirtiendo que habían divisado un mono en los alrededores del colegio.

Recomendaciones de la FWC por la presencia de monos

En un comunicado, la FWC recordó que alimentar a los monos está prohibido por una normativa aprobada en 2017, ya que esta práctica puede fomentar su retorno a zonas habitadas y aumentar el riesgo de comportamientos agresivos. Ante la presencia de monos se recomiendan las siguientes medidas de prevención:

Mantener los restos de comida y la basura en contenedores cerrados para evitar que los animales accedan a ellos.

En caso de un encuentro con montos, mantener a los niños cerca y a las mascotas atadas

Si alguien resulta mordido o arañado, buscar atención médica de inmediato, ya que los monos pueden transmitir enfermedades como la rabia y el herpes B.

Créditos: YouTube | @TelenueveC9