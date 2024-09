'Green Card': Latina obtuvo la residencia permanente en solo seis meses y contó cómo lo logró

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de TikTok se conoció un nuevo caso de una inmigrante latina que obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos en tan solo seis meses. Se trata de Aracely Boyl, una joven mexicana de 26 años, quien compartió su testimonio y brindó consejos a los usuarios de la red social para agilizar el trámite migratorio.

Aracely llegó a USA a través de un empleo corporativo y luego conoció a su esposo. En ese sentido, solicitó la Green Card por matrimonio.

Obteniendo rápidamente la Green Card por matrimonio

Aracely contó que envió toda su documentación el 1 de marzo de 2024. En tan solo ocho días, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) le respondió su petición. A inicios de abril le tomaron sus datos biométricos, y el 21 de mayo le aprobaron el permiso de trabajo.

En julio, le agendaron una entrevista en inmigración para el 9 de agosto, un requisito que no a todos se les pide y por eso le “sorprendió mucho” que le tocara.

“Nuestro agente se llevó muy bien con mi esposo. Estaba serio, pero se reía. Gracias a eso, nos disminuyó el nerviosismo al ver que la persona reaccionaba a nuestra historia”, comentó. Luego, enumeró las tres preguntas que les hicieron: Cómo se conocieron, dónde fue la boda y por qué se casaron tan rápido.

“Después de las preguntas, empezó conmigo. Hice el juramento de no cometer delitos ni nada que no esté permitido en Estados Unidos. Me preguntó por qué frontera pasé y cuál era mi anterior domicilio”, precisó.

Dos semanas después de la reunión, la agencia gubernamental le aprobó la solicitud. Siete días después le llegó el documento físico. “Fue un proceso muy estresante, en especial porque me comparaba con los casos de los demás. Si estás pasando por este proceso, ten fe. Lo mejor que puedes hacer es mantener tu mente ocupada”, aconsejó Aracely.