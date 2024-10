Guía para votantes de Florida: Todo lo que debes saber sobre las elecciones de noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los votantes de Florida acudirán a las urnas en noviembre para emitir su voto y elegir al próximo presidente de Estados Unidos, gobernadores federales, estatales, del condado y municipales.

Hay tres formas de votar en Florida, mediante la votación anticipada en persona, votación por correo (antes llamada votación en ausencia) y en persona el día de la elección, el 5 de noviembre del 2024.

Guía para el día de las elecciones

¿Cuando abren las urnas?

Para quienes deseen votar en persona durante las elecciones generales de Florida, el martes 5 de noviembre, los lugares de votación abrirán a las 7 a. m. y cerrarán a las 7 p. m.

Para votar, una persona debe mostrar una identificación, como una licencia de conducir, pasaporte, identificación militar, identificación de estudiante o identificación de un centro de retiro.

¿Quién puede votar en Florida?

Para votar en las elecciones de Florida, debe ser residente del estado, ciudadano americano y tener al menos 18 años de edad. También debe estar registrado para votar en el estado. La fecha límite para registrarse para votar en noviembre es el lunes 7 de octubre o antes.

Aquellas personas que sean consideradas mentalmente incapacitadas y quienes sean delincuentes convictos y no hayan recuperado sus derechos de voto no son elegibles para registrarse para votar en Florida y no pueden votar en las elecciones generales.

¿Cómo y dónde puedo votar en Florida Central?

Hay tres formas en que los floridanos pueden votar en las próximas elecciones:

Votación anticipada en persona. El período de votación anticipada para las elecciones del 5 de noviembre es del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2024. Algunos condados pueden comenzar a partir del 21 de octubre. Consulte el sitio web de Supervisores Electorales de su condado para conocer la fecha y la hora específicas.

Votación por correo (antes llamada votación en ausencia). La fecha límite para solicitar una boleta de votación por correo para las elecciones del 5 de noviembre de 2024 es el 24 de octubre de 2024.

La votación en persona el día de las elecciones, martes 5 de noviembre, se extenderá hasta las 7 p. m.

