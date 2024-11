Donald Trump: Conoce si el virtual presidente irá a prisión por los 34 delitos graves que enfrenta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene causas abiertas con la justicia en diferentes estados del país norteamericano. Falsificación documental, robo de documentos oficiales, destrucción de información de la administración cuando era presidente, manipulación de votos y alentar el asalto al Capitolio son alguno de los cargos más grandes que enfrenta.

Trump ya fue condenado en mayo por el pago a la actriz Stormy Daniels que intentó camuflar como gastos legales de su empresa. Y el 26 de noviembre se conocerá en un juzgado de Nueva York una nueva condena por falsificación documental.

Trump no irá a prisión

Tras haber ganado las elecciones hace unas horas, especialistas aseguran que lo más probable es que Trump se libre de ir a la cárcel, al menos mientras dure su mandato en la Casa Blanca, ya que existe una ley federal que impide procesar a un presidente en ejercicio y que se espera que respeten las autoridades de Nueva York.

Lo más probable es que no sea condenado a prisión, porque se trata de su primera condena y lo es por un delito no violento. Si fuera un ciudadano normal, los 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros empresariales podrían haberlo enviado hace tiempo a prisión, según cuenta The New York Times.

Caso Stormy Daniels

En 2016, Trump hizo pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que garantizara su silencio y encubra una relación extramatrimonial que habían mantenido 10 años antes. Por este motivo, el juez le imputó un delito de falsificación documental y vulneración de leyes de financiación de campaña. Por este caso, Trump tampoco fue condenado a prisión.

