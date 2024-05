La enfermedad crónica de hígado que sufren más los menores latinos en Estados Unidos

La inseguridad alimentaria entre las causas de esta enfermedad que afecta más a los niños oriundos de Centroamérica.

Un reciente estudio de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) ha revelado la preocupante conexión entre la inseguridad alimentaria y una enfermedad hepática crónica en niños latinos en Estados Unidos.

Según la cadena internacional CNN, la investigación, liderada por la pediatra Sarah Maxwell, se centró en la prevalencia de la esteatosis hepática asociada a la disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), principalmente en menores de origen mexicano y centroamericano.

El estudio destaca que la inseguridad alimentaria, una condición donde los hogares tienen acceso limitado o incierto a alimentos adecuados, está contribuyendo al desarrollo de MASLD entre los niños latinos.

Según el informe, en 2021, el 9,7% de los niños hispanos en EE.UU. enfrentaba esta situación, cifra que aumentó al 13,2% en 2022. Esta enfermedad hepática, también conocida como hígado graso no alcohólico, ahora afecta a niveles comparables con el asma en la población infantil estadounidense.

Créditos Video: YouTube | CNN en Español

Síntomas y diagnóstico del hígado graso no acohólico

Entre el 5% y el 10% de los niños en Estados Unidos sufren de hígado graso no alcohólico, una condición que puede causar dolor abdominal, fatiga e ictericia, que se manifiesta como un color amarillento en la piel. En casos graves, puede evolucionar hacia problemas más serios como cáncer de hígado, cirrosis o la necesidad de un trasplante de hígado.

La doctora Maxwell recomienda realizar exámenes a niños con obesidad entre los 9 y 11 años y a aquellos con obesidad severa desde los 2 años.

Las principales causas de esta enfermedad incluyen el sobrepeso y la obesidad, que incrementan significativamente el riesgo de desarrollar hígado graso antes de la adolescencia. Además, una dieta de baja calidad nutricional y el consumo excesivo de bebidas azucaradas son factores contribuyentes. También se menciona que mantener horarios irregulares de alimentación puede alterar el metabolismo y agravar la situación.

Impacto de la comida rápida en la salud hepática

El estudio subraya el papel negativo de la comida rápida, muy consumida en Estados Unidos, no solo en la obesidad y la diabetes, sino también en la cirrosis hepática. Publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, el informe señala que el 30% de la población estadounidense está en riesgo de padecer enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA).

La investigación sugiere que la dieta es uno de los factores modificables más influyentes en el desarrollo del hígado graso. Sin embargo, reconoce la falta de documentación específica que relacione claramente la dieta con esta enfermedad, especialmente en grupos de alto riesgo, lo que limita los esfuerzos de salud pública para la prevención y mitigación de riesgos.