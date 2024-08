La propuesta de ley en California que busca beneficiar a los inmigrantes indocumentados

Conoce los detalles de la medida que permitiría a los inmigrantes indocumentados que viven en California, Estados Unidos, hacer algo que antes era imposible.

Una propuesta de ley, la AB-1840, avanza en la legislatura de California y podría cambiar la vida de muchos inmigrantes indocumentados que viven en esta zona de Estados Unidos.

¿En qué consiste la ley en California que busca ayudar a los inmigrantes?

Impulsada por el asambleísta Joaquín Arambula, esta ley haría explícito que el estatus migratorio no descalifica a una persona para acceder al programa California Dream for All.

Este programa ofrece una ayuda del 20% para el pago de la cuota inicial de una vivienda, lo que representa U$D 100 000 para una casa de U$D 500 000, según explicó Katherine Galdamez, asesora de préstamos en Change Home Mortgage.

Aunque el dinero es un préstamo, tiene condiciones favorables, ya que no requiere pagos mensuales, pero debe ser reembolsado cuando se venda o refinancie la propiedad. Además, al finalizar el pago de la casa, se debe compartir entre el 15% y el 20% de la valorización con el estado, para que esos fondos puedan beneficiar a otros.

La propuesta ha superado el Senado estatal y ahora debe regresar a la Asamblea antes de ser enviada al gobernador Gavin Newsom. No obstante, algunos legisladores se oponen, argumentando que los no ciudadanos no deberían beneficiarse de programas estatales.