El video que motiva a las latinos que acaban de llegar a EE.UU.: "No te preocupes"

Un mensaje de esperanza para los inmigrantes que buscan el sueño americano en tiempos difíciles, viene circulando en las redes sociales.

Un video de TikTok ha emocionado a los inmigrantes latinos en Estados Unidos debido al mensaje de esperanza que compartió un hombre latino, afirmando que sí vale la pena buscar el sueño americano. La grabación, compartida en la cuenta USA sin filtros, resonó profundamente entre los seguidores, ofreciendo palabras de aliento y comprensión para aquellos que enfrentan desafíos en su nueva vida en el país norteamericano.

Un mensaje que resuena

En el video, el hombre relata su propia experiencia como inmigrante en Estados Unidos, destacando las dificultades iniciales que enfrentan muchos: deudas, problemas para encontrar trabajo y la soledad lejos de sus familias. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, su mensaje fue claro: "Si vienes llegando a Estados Unidos, todavía no pagas tu deuda, no encuentras trabajo, te sientes desesperado, sientes que los problemas te rebasan... no te preocupes, dicen que los tiempos de Dios son perfectos".

El autor del video compartió su fórmula para lograr las metas: "La única manera de saber si tus sueños se van a cumplir es intentando y tú ya diste el primer paso, el más difícil, estás aquí". Resaltó que, aunque el camino no será fácil, valdrá la pena. Además, animó a los inmigrantes a ser pacientes y a tener fe en que todo lo que les corresponde llegará a su debido tiempo.

Créditos video: TikTok | @usasinfiltros

Conexiones y apoyo

En su mensaje, también abordó el sufrimiento por extrañar a la familia y aseguró que todos los inmigrantes latinos encontrarán personas que valoren su presencia en Estados Unidos. Este sentido de comunidad y apoyo es crucial para aquellos que se sienten aislados y abrumados por sus nuevas circunstancias.

Por último, es importante mencionar que obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos puede tardar entre cinco y siete meses después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) reciba la solicitud. Cada caso es particular y los tiempos pueden variar, pero no se puede presentar una solicitud de permiso de trabajo hasta que se haya presentado la petición de tarjeta de residencia (formulario I-485).

El video ha servido como un faro de esperanza para muchos, recordándoles que "los tiempos de Dios son perfectos" y que con paciencia y perseverancia, sus sueños pueden hacerse realidad.