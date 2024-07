Estados Unidos: Se mudó a Florida para trabajar como camarera y lo dejó por un emprendimiento que la llevó al éxito

Julieth Garcia cuenta que su talento para la cocina la ayudó a salir adelante en Estados Unidos. Además, utiliza TikTok como herramienta para difundir su negocio y algunas de sus recetas.

La historia de Julieth Garcia es similar a la de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Es colombiana y contó en TikTok que llegó a este país con muchas esperanzas de mejorar su estilo de vida y, gracias a muchos sacrificios hoy tiene un emprendimiento que le cambió la vida.

Se mudó con su familia al estado de Florida y afirmó que comenzó siendo camarera en un hotel y también realizando diversos servicios en un restaurante. Pero se dio cuenta que de esta manera no iba a salir adelante.

"Tomé la decisión de emprender en Estados Unidos", indicó en sus videos de TikTok. Señaló que gracias a su talento en la cocina pudo mejorar su estatus y tener la vida que siempre soñó. Así que abrió un emprendimiento en donde vende almuerzos saludables.

“He vendido comida por mucho tiempo. Fue mi sustento muchas veces. Entonces me pregunté por qué no dar ese paso y ponerme tantos límites, tantos miedos en mi mente sin saber qué me espera. Y dije: 'Lo voy a hacer'", indicó.

Incluso, ha aprovechado su cuenta de TikTok para brindar recetas y contar sus aventuras dentro de la cocina. "Si tú que estás viendo esto y quieres emprender, hazlo, así sea con miedo", fue su consejo.