USA: Conoce la nueva ley de California que busca reducir la carga de tareas escolares

A partir de enero de 2025, California implementa una innovadora ley diseñada para abordar uno de los principales factores de estrés en los estudiantes: el exceso de tareas escolares.

Conocida como “Ley de Tareas Saludables” (AB 2999), esta legislación, impulsada por la asambleísta Pilar Schiavo y firmada por el gobernador Gavin Newsom, alienta a los distritos escolares locales a desarrollar políticas de tareas que prioricen la salud mental y física de los estudiantes.

Abordando el estrés y la equidad estudiantil

Una encuesta de la Universidad de Stanford, respaldada por Challenge Success, subraya la urgencia del tema, revelando que el 45% de los estudiantes a nivel nacional identifican las tareas escolares como su principal fuente de estrés.

Los estudiantes de California reportan dedicar un promedio de 2.5 horas diarias a las tareas, una carga que contribuye a ausencias y deserciones escolares. El proyecto de ley de Schiavo busca romper este ciclo, permitiendo que las escuelas creen políticas de tareas más acordes con las necesidades de los estudiantes, con la participación de maestros, padres y los mismos estudiantes.

La legislación también aborda preocupaciones relacionadas con la equidad, garantizando que los estudiantes de familias de bajos ingresos, que carecen de recursos como internet de alta velocidad, no se vean desfavorecidos. La Maestra del Año de California, Casy Cuny, enfatizó que el aprendizaje debe ocurrir en las aulas y no depender de recursos que los estudiantes puedan o no tener en casa.

Implementación y pasos futuros

Aunque la ley no prohíbe las tareas escolares, establece las bases para un cambio significativo. El Departamento de Educación de California publicará directrices sobre las tareas en 2025, y los distritos deberán adoptar políticas oficiales antes de 2027.

Esta iniciativa promete un enfoque educativo más saludable y equitativo, asegurando que el éxito académico se base en el aprendizaje en el aula y no en factores externos.