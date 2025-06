Llevaba 36 años en Estados Unidos, trabajaba y paga impuestos, pero decidió autodeportarse

Regina Higuera vivió en Estados Unidos casi toda su vida. Pero ante el temor de ser arrestada por ICE, decidió regresar a México por voluntad propia.

Las redadas migratorias de ICE en Los Ángeles forzaron a Regina Higuera a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar el país donde vivió por 36 años y regresar a México. Lo hizo por voluntad propia, buscando conservar algo de control frente a un escenario incierto.

¿Por qué una madre decidió auto-deportarse tras vivir 36 años en EE.UU.?

En junio, acompañada de su hija Julie Ear, Higuera cruzó la frontera hasta el aeropuerto de Tijuana. Allí, inició un nuevo capítulo lejos de sus hijos y nietos, todos ciudadanos estadounidenses. "Nadie está a salvo", dijo Ear a CBS News, al referirse al endurecimiento de las políticas migratorias bajo el segundo mandato de Donald Trump.

La administración Trump ha arrestado a más de 100,000 migrantes en lo que va del año y ofrece incentivos como pasajes gratuitos y $1,000 a quienes opten por auto-deportarse.

Higuera llegó a EE.UU. a los 15 años y trabajó en fábricas textiles. Nunca recibió beneficios del Estado y siempre pagó impuestos. “Solo quería trabajar”, dijo su hija.

Ahora, desde Guerrero, Higuera siente paz, pero también nostalgia. “A veces se me olvida que está lejos, pero cuando hay una reunión familiar me doy cuenta de que ya no está”, confesó Ear.