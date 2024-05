Fue condenada a 10 años de cárcel por parricidio, la liberaron y hoy miles la siguen en redes

Liberada anticipadamente, la historia de tragedia y redención de Gypsy Rose Blanchard ha generado un fenómeno mediático, atrayendo millones de seguidores en redes sociales y convirtiéndose en el centro de documentales y series que exploran los oscuros detalles de su vida.

La historia de Gypsy Rose Blanchard es una de esas que, por su complejidad y dramatismo, ha capturado la atención del público a nivel mundial. La estadounidense de 32 años, fue condenada a 10 años de prisión en 2015 por el asesinato en segundo grado de su madre, Dee Dee Blanchard.

Este caso, sin embargo, no es un simple crimen de homicidio, sino una ventana a una vida de abuso y manipulación extrema. Dee Dee, que padecía el síndrome de Munchausen por poder, había hecho creer a todos que su hija estaba gravemente enferma, sometiéndola a tratamientos médicos innecesarios y limitando su contacto con el mundo exterior.

La desesperación llevó a Gypsy Rose Blanchard a planear el asesinato de su madre con la ayuda de su entonces novio, Nicholas Godejohn, quien ejecutó el crimen apuñalando a Dee Dee Blanchard.

Víctima de abuso

El juicio reveló detalles estremecedores de la vida de Gypsy Rose Blanchard bajo el control de su madre. Dee Dee Blanchard no solo la mantenía en una silla de ruedas y le rapaba la cabeza, haciéndola pasar por una paciente de leucemia, sino que también la sometió a cirugías innecesarias.

La situación de Gypsy Rose Blanchard era tan desesperante que buscó ayuda en Internet, donde conoció a Godejohn. Tras su arresto en 2015, Godejohn fue condenado a cadena perpetua, mientras que Gypsy Rose Blanchard, considerada víctima de abuso severo, recibió una condena más leve de 10 años.

Su liberación anticipada el pasado diciembre marcó el fin de una etapa de encarcelamiento, pero el inicio de un fenómeno mediático.

La siguen millones

Desde su salida de prisión, Gypsy Rose ha visto cómo su vida privada se ha convertido en un espectáculo público. Con más de 8 millones de seguidores en Instagram, cada una de sus publicaciones genera millones de 'me gusta', reflejando un interés masivo por su historia.

Este fenómeno no es nuevo, ya que desde 2017, con el estreno del documental Mommy Dead and Dearest de HBO, el caso Blanchard ha sido objeto de varios documentales y series. Gypsy's Revenge y la miniserie The Act han narrado los eventos de su vida con detalles que han fascinado y horrorizado a audiencias de todo el mundo.

Créditos Video: YouTube | HBODocs

Más recientemente, su salida de prisión coincidió con el lanzamiento del especial Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, reafirmando su estatus como una figura mediática de alto perfil.

Además del interés por los detalles mórbidos de su caso, otro aspecto que ha mantenido a la audiencia atenta es su vida personal. Después de romper con Nicholas Godejohn tras su encarcelamiento, Gypsy Rose Blanchard encontró un nuevo amor en Ryan Scott Anderson, un profesor de secundaria con quien se intercambiaba cartas.

La pareja se comprometió y se casó en el centro penitenciario en 2022, añadiendo otra capa a la fascinante y controvertida vida de Gypsy Rose Blanchard. Su historia, marcada por el abuso, el crimen y la redención, sigue siendo un reflejo inquietante de la fascinación de la sociedad por los relatos de tragedia y superación.