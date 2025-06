Milagro en Central Park: adolescente sobrevive tras ser alcanzado por un rayo bajo un árbol

Yassin Khalifa, de 15 años, fue impactado por un rayo mientras hacía un picnic con amigos en Central Park. El rayo lo dejó inmóvil y con quemaduras graves.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un adolescente de 15 años fue alcanzado por un rayo en Central Park durante una tormenta repentina, en un suceso tan impactante como poco común. Yassin Khalifa estaba de picnic con amigos cuando ocurrió el accidente.

¿Qué le pasó al joven alcanzado por un rayo en Central Park?

El incidente ocurrió el jueves por la tarde, cuando Yassin y sus amigos buscaron refugio bajo un árbol. Apenas cinco segundos después de recostarse contra el tronco, el joven cayó al suelo, inconsciente. “Puedo ver, pero no puedo hablar ni moverme”, relató Yassin a CBS News. “Estaba atrapado en mi cuerpo”.

Fue trasladado al hospital con quemaduras de segundo grado en el torso y las piernas. Su hermana Reem y su madre Khalida llegaron de inmediato al hospital, temiendo lo peor. “Estaba en muy mal estado y con mucho dolor”, dijo Reem. “Pensé que lo iba a perder”, agregó su madre.

Aunque parezca increíble, estar bajo un árbol es la segunda causa principal de muerte por rayos, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, los hermanos Khalifa dicen que nunca recibieron educación sobre este tipo de peligros.

A pesar del susto, el vínculo entre los hermanos sigue intacto. “Nos peleábamos por $10 esta semana... y ahora eso no significa nada”, comentó Reem, quien también bromeó: “Estoy molesta porque sus rizos quedaron perfectos y los míos no, ¡y a mí no me cayó un rayo!”.