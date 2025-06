Nueva York enfrenta una crisis económica por la caída del turismo internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ciudad de Nueva York, uno de los principales polos de atracción para viajeros del mundo, atraviesa un momento de incertidumbre. La reducción en la llegada de turistas internacionales ha comenzado a generar un fuerte impacto económico que preocupa a empresarios y trabajadores del sector. Según proyecciones de NYC Tourism + Conventions, la ciudad recibirá alrededor de dos millones de turistas extranjeros menos en 2025 en comparación con el año anterior.

Aunque los visitantes internacionales representan apenas el 20% del total de llegadas, su gasto económico equivale a la mitad del ingreso turístico general, lo que los convierte en un segmento clave. Julie Coker, directora ejecutiva del organismo turístico, lo resume con claridad: “El turismo internacional es extremadamente importante para nosotros”, declaró a CNN.

Factores políticos y percepción de inseguridad ahuyentan a los viajeros

Diversas razones explican esta caída, y muchas apuntan directamente al clima político y migratorio del país. Bill Martin, un turista australiano entrevistado en la ciudad, confesó que “hay dudas sobre si la gente podrá entrar al país”, lo cual lleva a muchos a optar por otros destinos. Estas barreras no solo afectan a viajeros individuales, sino también a familias enteras.

Incluso países vecinos como Canadá han reducido su afluencia hacia Estados Unidos. “Mis tres clientes canadienses más importantes me han dicho que las juntas de padres no van a dejar que los chicos vengan... Eso supone el 40% de mi negocio”, relató Matt Levy, operador de tours. Por su parte, guías como Renée Rewiski advierten que “las cifras actuales no se veían desde la pandemia”, en alusión al descenso de participantes en tours guiados.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que el gasto de los turistas extranjeros caerá en 12.500 millones de dólares este año, una cifra que amenaza con dejar sin ingresos a miles de neoyorquinos. “La gente está perdiendo sus puestos de trabajo”, advierte Rewiski.