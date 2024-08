Parole Humanitario: Gobierno de EE.UU. aclara que inmigrantes con este permiso activo podrán ingresar al país

Ante la gran incertidumbre que atraviesan miles de inmigrantes, el gobierno de Estados Unidos se pronunció para aclarar algunas dudas sobre la suspención del Parole Humanitario.

Tras el anuncio de Estados Unidos sobre la suspensión temporal del Parole Humanitario para ciudadanos(as) de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, decenas de cubanos lograron viajar al país después de que el Gobierno aclarara que los y las beneficiarias(os) con el permiso activo podían ingresar a USA.

"Las personas deben tener una Autorización Anticipada de Viaje (ATA, por sus siglas en inglés) válida para viajar a los Estados Unidos bajo estos procesos. Estamos trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes ATA con salvaguardias adicionales lo antes posible", señaló un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al medio cubano Martí Noticias.

El DHS enfatizó que la suspensión afecta únicamente a las solicitudes de los patrocinadores y no directamente a los beneficiarios del programa. De este modo, indicó que la revisión se centra en asegurar que todas las solicitudes sean verificadas de manera rigurosa y transparente.

La incertidumbre crece ante suspensión del Parole Humanitario

En estos días, la incertidumbre es uno de los sentimientos que más embarga a la población inmigrante latina que se encontraba realizando sus trámites para acceder al Parole Humanitario y viajar a Estados Unidos.

"Me está generando muchísima ansiedad porque es el hecho de no saber qué hacer, no saber cómo avanzar en mi vida, porque no se sabe el día de mañana qué es lo que puede suceder", declaró el cubano Javier Alejandro De La Torre a la Voz de América. Él lleva más de 70 días esperando que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) le autorice el viaje a USA.

"Nosotros llevamos en este proceso cerca de siete años y mediante el proceso de reunificación familiar, pasamos por Guyana. En Guyana, pasamos por procesos en los que nos dijeron que no. Y ahora mismo, esto es una situación con muchísima incertidumbre", explicó.

