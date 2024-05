Real ID 2024: ¿es necesario este documento para viajes terrestres?

Aclaramos los detalles sobre este documento federal y su relevancia específica para actividades relacionadas con el transporte por carretera en el país.

La obtención del Real ID en Estados Unidos se ha vuelto una preocupación creciente para muchos residentes, especialmente en lo que respecta a su necesidad para viajes terrestres. A pesar de que su fecha límite se extendió hasta el 7 de mayo de 2025, persisten dudas sobre su requisito para actividades relacionadas con el transporte por carretera en el estado.

¿Es necesario?

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el Real ID no es necesario para viajes terrestres. Aunque este documento federal es obligatorio para abordar vuelos dentro de Estados Unidos y acceder a instalaciones federales, no se requiere para actividades como conducir un automóvil, utilizar el transporte público o cruzar la frontera por tierra.

Esta aclaración es crucial para los residentes de Estados Unidos, ya que muchos podrían sentirse presionados a obtener el Real ID pensando que es obligatorio para todas las formas de viaje. Sin embargo, es importante recordar que su obtención no es necesaria para aquellos que únicamente planean desplazarse por carretera dentro del estado o en viajes por tierra a otros estados.

Sigue siendo importante

A pesar de su no obligatoriedad para viajes terrestres, el Real ID sigue siendo una pieza importante de identificación que brinda beneficios adicionales, como servir como licencia de conducir y facilitar el acceso a ciertos servicios y programas federales. Sin embargo, para quienes no necesiten estos beneficios adicionales, la obtención del Real ID específicamente para viajes terrestres puede no ser prioritaria.

Dado que la fecha límite para obtener el Real ID se encuentra aún lejos, se aconseja a los residentes de Estados Unidos que no retrasen innecesariamente el trámite, pero que comprendan que su necesidad real puede variar según sus actividades de viaje y necesidades personales.