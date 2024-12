Navidad en USA 2024: Sigue en vivo el recorrido de Santa Claus y su repartición de regalos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A bordo de su trineo tirado por renos, Santa Claus ya comenzó este martes 24 de diciembre a repartir millones de regalos a los niños en todo el mundo que se han portado bien este año, según el rastreo conjunto de los Ejércitos de Estados Unidos y Canadá.



Desde hace 69 años, el Comando de Defensa Aeroespacial de Nortamérica (Norad, por sus siglas en inglés) sigue cada Nochebuena los pasos de Santa Claus, que visita primero Nueva Zelanda y Australia, donde anochece antes, y luego continúa por Asia, África y Europa para terminar en América.



Para que los más pequeños de la casa puedan seguir en tiempo real a Santa Claus, el Norad habilitó otro año más la web www.noradsanta.org con un mapa donde se puede ver al afable anciano y a sus renos saltar de país en país.



Cómo seguir el rastreador de Santa de Norad 2024



El mapa que rastrea el viaje de Santa por todo el mundo comenzará el 24 de diciembre, Nochebuena, de la mano de Norad, un comando conjunto de EE.UU. y Canadá responsable de proteger los cielos de ambas naciones. Los visitantes podrán seguir el vuelo de Santa desde las 4:00 a.m. hasta la medianoche MST / 6:00 a.m. a 2:00 a.m. EST.

Los rastreadores de todo el mundo también pueden llamar al 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723) el 24 de diciembre para preguntar a operadores en vivo sobre la ubicación de Santa, de 6:00 a.m. a medianoche MST.

El sitio web NORAD Tracks Santa se activó el 1 de diciembre de 2024. Incluye la Aldea del Polo Norte de Santa con una cuenta regresiva navideña, juegos, cine, música festiva, una tienda en línea y más. Está disponible en inglés, chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués y español.

Rastreador de Santa 2024 de Google



Norad no es la única entidad que rastrea el recorrido de Santa entregando regalos alrededor del mundo. Google también ofrece su propio rastreador de Santa en su sitio web y en la aplicación correspondiente Santa Tracker 2024, que estará activa el 24 de diciembre.

El sitio web del rastreador de Santa de Google ya está disponible e incluye una guía familiar, cuestionarios y diversos juegos temáticos de Navidad para disfrutar.