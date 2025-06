Protestas en Los Ángeles terminan con tiendas saqueadas: Apple, Adidas y Jordan entre ellas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una serie de manifestaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desencadenó una noche de violencia en el centro de Los Ángeles, entre el 8 y 9 de junio. Aunque las protestas comenzaron de forma pacífica, el panorama cambió drásticamente con la llegada de la noche: grupos de manifestantes se tornaron agresivos, dañaron comercios y enfrentaron a la policía.

La Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) informó que al menos 96 personas fueron arrestadas por negarse a dispersarse, y otras más por delitos como saqueo, vandalismo, agresión con arma mortal y resistencia a la autoridad. Las escenas de caos fueron captadas en transmisiones en vivo, como el momento en que un grupo irrumpió en la Jordan Flagship Store para vaciar sus estanterías.

Las protestas desencadenaron una ola de saqueos



Durante la movilización, varios negocios resultaron gravemente afectados. Según el reporte de las autoridades, estos fueron algunos de los locales atacados por los saqueadores:

Una tienda Apple fue violentada y sufrió pérdidas por el robo de dispositivos electrónicos. Una farmacia fue forzada y desvalijada por grupos que irrumpieron durante la madrugada. Una joyería fue uno de los blancos preferidos por quienes buscaban artículos de alto valor. La tienda Jordan Flagship Store fue saqueada en vivo ante cámaras, en uno de los hechos más simbólicos de la noche. La tienda Adidas también fue atacada, con vitrinas destruidas y mercancía sustraída. Un dispensario de marihuana fue desmantelado por un grupo que ingresó a la fuerza.

La alcaldesa de Los Ángeles condena los disturbios



La alcaldesa Karen Bass ofreció una rueda de prensa el martes donde repudió enérgicamente los actos de violencia. Aseguró que quienes participan en saqueos y vandalismo no representan al movimiento en defensa de los inmigrantes. “Estas personas tienen una agenda diferente. Si verdaderamente defendieras los derechos de los inmigrantes, no destruirías tu propia ciudad”, manifestó. Bass también aclaró que los incidentes se concentraron en pocas calles del centro y no afectaron toda la ciudad.

Investigación y presencia policial se intensifican



El LAPD agradeció la cooperación de residentes y comerciantes del centro por reportar los hechos y señaló que todos los informes serán investigados. La institución continúa revisando grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a más involucrados. En total, se detuvo a 14 personas específicamente por saqueo.

Los oficiales heridos durante la operación ya fueron dados de alta tras recibir atención médica. Entretanto, la policía anunció que se mantendrá una fuerte presencia en la zona afectada para prevenir nuevos incidentes. El mensaje de las autoridades fue claro: quienes causen daños serán perseguidos judicialmente.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el rumbo violento de las manifestaciones. Aunque reconocen la legitimidad de las protestas contra el ICE, temen que los actos delictivos desvirtúen el mensaje y alimenten discursos contrarios a los inmigrantes.

Se espera que en los próximos días se conozca la cifra completa de daños y se definan los cargos para los más de 100 detenidos. Las autoridades han reiterado que el derecho a la protesta está garantizado, pero no aceptarán ninguna forma de violencia que ponga en peligro a la ciudad ni a sus habitantes.