Este es el nuevo método de arresto del ICE en EE.UU.: Inmigrantes indocumentados en alerta

En los últimos meses, muchas comunidades inmigrantes de Estados Unidos han comenzado a vivir con una nueva preocupación. Lo que antes eran rutinas cotidianas —visitar a un amigo, recoger a los hijos en la escuela o asistir al trabajo— ahora se han convertido en momentos cargados de tensión. Hay algo en el aire, una sensación creciente de que las reglas del juego han cambiado sin previo aviso.

Y no es solo una impresión. Detrás de ese sentimiento de inseguridad, existen nuevas prácticas que están impactando directamente a quienes no tienen documentos migratorios. Aunque no siempre se anuncian públicamente, estos cambios se hacen sentir con fuerza en la vida diaria. Dicho esto, aquí te contamos qué está ocurriendo y por qué tantas personas están encendiendo las alertas en todo el país.

Este es el nuevo método de arresto del ICE en Estados Unidos

En un giro inesperado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a implementar una nueva táctica de arresto que ya causa alarma. Se trata de los llamados "encuentros colaterales", un enfoque que permite detener a personas indocumentadas sin necesidad de una orden judicial, incluso si no eran el objetivo inicial de la operación. Esta estrategia fue revelada por correos internos obtenidos por The Guardian.

Esto implica que una simple coincidencia puede convertirse en una situación de riesgo. Si los agentes llegan a un domicilio o lugar de trabajo para arrestar a alguien específico, cualquier otra persona indocumentada que esté presente también puede ser detenida sin orden previa. Hasta hace poco, las detenciones solían estar dirigidas a personas con antecedentes penales o con órdenes activas, pero ese criterio ha cambiado.

Los nuevos lineamientos internos del ICE alientan a los oficiales a actuar ante cualquiera que consideren “sujeta a deportación”, sin necesidad de que exista una causa penal concreta. Esta ampliación del criterio de arresto ha generado desconcierto entre quienes hasta ahora sentían que estaban fuera del radar migratorio. Ahora, el simple hecho de estar en el lugar y momento equivocados podría derivar en una detención inesperada.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la medida, asegurando que solo se apunta a "inmigrantes ilegales criminales". Sin embargo, para muchas personas que viven y trabajan en Estados Unidos, el miedo se ha instalado en su día a día. La posibilidad de ser arrestado al visitar a un ser querido, ir al supermercado o presentarse a trabajar, ha creado una atmósfera de tensión que se siente en las calles de ciudades de todo el país.