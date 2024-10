Estados Unidos: Docentes de una escuela de Texas son denunciados por usar este método para dormir a estudiantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una escuela de Texas (Estados Unidos), las autoridades están llevando a cabo una investigación, luego de que los padres de familia denunciaran que algunos(as) docentes estaban provocando que sus hijos(as) durmieran mediante "stickers de sueños" que contienen melatonina.

Debido a esta situación, dos profesores de la Escuela Primaria Northgate Crossing en Spring fueron retirados y puestos en licencia administrativa mientras la policía investiga las acusaciones.

"Ella dijo: 'Es una pegatina para dormir'. Le pregunté: '¿De dónde sacaste esto?' Y ella dijo: 'Mi maestra me la da para la hora de dormir'", narró Lisa Luviano a abc7.

La hija de Luviano, además, contó que no era la única a quien le administraban estos parches, sino también a sus otros compañeros.

Efectivamente, Najla Abdullah, de Texas, también confirmó que su hijo de 4 años había recibido esta pegatina, la cual le estaba causando que no durmiera en la noche. "Él dijo: 'Sí, mami. Me darán una calcomanía especial'. Yo le pregunté: '¿Cómo es?'. Él dijo: 'Me la dieron aquí en la mano, y tiene tormentas con nubes, estrellas y la luna'".

"¿Quién es el culpable de esto? ¿Quién le ha estado haciendo esto a nuestros hijos? Porque no están diciendo cuáles son los efectos secundarios a largo plazo", reclamó Luviano.

¿Qué consencuencias tiene la meltonina en niños?

El uso de melatonina en niños ha aumentado, pero su administración no está exenta de riesgos. Según estudios, los efectos secundarios a corto plazo suelen ser leves, incluyendo somnolencia, dolores de cabeza, mareos, y aumento de la micción nocturna.

Sin embargo, no hay suficiente investigación sobre los efectos a largo plazo, lo que genera preocupaciones sobre su impacto en el desarrollo hormonal, incluida la pubertad y la producción de prolactina.

Además, el mal uso o la ingesta accidental de melatonina por niños pequeños ha llevado a un aumento en las llamadas a centros de control de intoxicaciones y visitas a emergencias, sobre todo con productos de fácil acceso, como los suplementos en forma de gomitas.

Por eso, se recomienda hablar con un profesional de la salud antes de administrar melatonina a niños y optar por productos verificados para minimizar riesgos.

