Latina relata su terrible experiencia como niñera ‘au pair’ en Estados Unidos: "¿Querías que te adoptáramos?"

A través de TikTok, Cintia Ferrer narró la odisea vivida con una familia en Estados Unidos, lo que la obligó a cambiarla por otra. ¿Qué exactamente sucedió? Aquí te lo contamos.

Como muchas jóvenes, Cintia Ferrer encontró una oportunidad excepcional en el programa de Au Pair en Estados Unidos, sin imaginar que la experiencia no sería como lo esperaba. La familia que la adoptó resultó ser muy controladora y no dudaron en romper las reglas del proyecto, lo que ocasionó que la joven argentina se llevara una gran decepción.

"Me fui a vivir con una familia en San Francisco, California. Tenía dos niños: una nena de 3 años y un bebé de tres meses. Al principio parecía todo color de rosa, hasta que se pasa la etapa de luna de miel y empiezan los dramas", empezó así narrando en su cuenta de TikTok.

Hoy en día, para desempeñarse como au pair se debe ser una persona joven (entre 18 y 30 años), dispuesta a vivir con una familia local y realizar un intercambio cultural a cambio del cuidado de los niños y niñas. Además, entre las reglas figura que la niñera debe solo trabajar como máximo 45 horas a la semana, tener un día y medio libre semanalmente y un fin de semana libre cada mes.

No obstante, en el caso de Cintia no se cumplió estrictamente estas condiciones. Según comentó, en la pandemia la obligaron a laborar una de sus dos semanas de vacaciones. Esto no quedó allí, porque además le pidieron que no informara sobre lo sucedido a la agencia de au pairs. A pesar de esto, ella decidió hacerlo porque ya no deseaba quedarse más en esa casa.

Fue así que, luego de tomar sus vacaciones, la familia anfitriona le pidió reunirse para decirle que “necesitaban que se esforzara más”. Cintia aprovechó para decirles que no se sentía cómoda ahí y que no había obtenido la experiencia que había ido a buscar.

La reacción de la madre en ese preciso instante es uno de los recuerdos que más la marcó, ya que atinó simplemente a gritarle a modo de protesta. “Me empezó a decir que era una desagradecida, que con todo lo que ellos habían hecho por mí”, narró. Asimismo, recordó que la mujer le dijo“¿qué querías, que te adoptáramos?”.

Ante la hostilidad de la familia, Cintia optó por irse y quedarse en la casa de un amigo suyo. “Sí me afectó emocionalmente mucho porque uno cuando está lejos de casa está muy vulnerable”, declaró a Nosotras.

Una nueva familia

Después de varias semanas de angustia, finalmente puedo dar con una familia con cuatro hijos que le permitió disfrutar completamente de la experiencia de ser au pair en Estados Unidos. “Ellos sí fueron una familia (...). Los amo y los extraño muchísimo”, relató.

"Lo que más disfruté yo creo que fueron los viajes. Tuve la oportunidad de hacer muchos viajes, no solamente dentro de Estados Unidos sino afuera, incluso fui a México, también fui a Europa”, agregó.