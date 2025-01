Ricki Lake dice que un incendio que destruyó su hogar en California fue predicho por un médium meses antes

La casa de la actriz en Malibú quedó devastada por el incendio Palisades.

La actriz de Estados Unidos y presentadora Ricki Lake reveló que el incendio que destruyó su hogar en Malibú fue "predicho" por el médium Tyler Henry en un episodio de su serie en Netflix, "Live from the Other Side".

¿Qué dijo el médium Tyler Henry sobre incendios en California?

En el episodio grabado tres meses antes del desastre, Henry mencionó que una casa conectada a Ricki Lake sería afectada por el fuego y el agua. "Esto puede haberse manifestado como una pérdida por un incendio o por agua que daña algo importante", dijo Henry.

Lake confirmó entonces que ya había ocurrido un incendio en el pasado, pero el médium insistió en que debía estar alerta a futuras catástrofes relacionadas con agua y fuego.

En Instagram, Lake compartió que el médium "lo predijo" y animó a sus seguidores a ver el episodio.

El incendio Palisades consumió completamente la "casa de sus sueños" como Lake la describió en un emotivo post. "Es donde planeábamos envejecer juntos", escribió, refiriéndose a su esposo Ross Burningham. La propiedad también fue el lugar donde se casaron hace tres años.

Aunque su hogar quedó reducido a cenizas, Lake expresó gratitud por la supervivencia de algunos elementos, como las palmeras y los pájaros que aún cantan en el área devastada.

Con más de 12,300 estructuras destruidas en Los Ángeles, Lake envió un mensaje de solidaridad a sus vecinos, bomberos y todos los afectados por los incendios.