Advertencia de expertos: Un “mega-tsunami” podría golpear Hawái y la costa oeste de EE.UU.

Un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por investigadores de Virginia Tech ha resaltado el peligro latente de un "mega-tsunami" que podría afectar significativamente regiones de Alaska, Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. La investigación se centra en la zona de subducción de Cascadia, una falla sísmica activa que se extiende desde la isla de Vancouver en Canadá hasta el norte de California.

Su estudio indica que la combinación de un poderoso terremoto y el aumento del nivel del mar podría generar olas gigantescas con consecuencias devastadoras, afectando principalmente a los residentes y propiedades del norte de California, el norte de Oregón y el sur de Washington. Las conclusiones de la investigación subrayan la urgente necesidad de evaluar y mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos naturales.

Zona de subducción de Cascadia: una amenaza silenciosa

La zona de subducción de Cascadia es una falla geológica donde la placa de Juan de Fuca se desliza debajo de la placa de América del Norte. Según el estudio, existe una probabilidad del 15% de que ocurra un terremoto de magnitud 8.0 o superior en los próximos 50 años en esta región. Un sismo de tal magnitud podría provocar un hundimiento del terreno costero de hasta 6.5 pies, aumentando la vulnerabilidad a inundaciones y dificultando los esfuerzos de recuperación.

Alaska y Hawái: riesgos adicionales

En Alaska, el derretimiento de glaciares debido al cambio climático ha desestabilizado pendientes, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra que podrían generar tsunamis locales. Por otro lado, Hawái enfrenta amenazas de tsunamis provocados por colapsos volcánicos, especialmente en la isla Grande, donde los volcanes Mauna Loa y Kilauea permanecen activos.

Preparación y mitigación

Los expertos enfatizan la necesidad urgente de mejorar la infraestructura, los sistemas de alerta temprana y la concienciación pública en las regiones en riesgo. La implementación de estrategias de preparación podría minimizar el impacto potencial de un evento de esta magnitud.

La amenaza de un mega-tsunami en la costa oeste de EE. UU y Hawái subraya la importancia de la vigilancia continua y la preparación ante desastres naturales.