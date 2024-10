USA: Apoyaba las medidas migratorias de Trump, pero fue eliminada del padrón electoral por “no ser ciudadana”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se conoció el caso de Mary Howard-Elley, una ciudadana estadounidense y simpatizante de Donald Trump que fue etiquetada como "no ciudadana" y por tanto eliminada del padrón electoral de Texas.

Un informe de ProPublica, The Texas Tribune y Votebeat señaló que Howard-Elley no prestó mucha atención cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el estado había eliminado a miles de supuestos no ciudadanos de su padrón electoral, alegando que algunos tenían antecedentes de votación.

Elecciones USA 2024: El caso de Mary Howard-Elley en Texas

Mary Howard-Elley cree fervientemente que la inmigración ilegal en EE.UU. es un problema crítico que solo el expresidente Donald Trump puede resolver. Afirma que la continuación de su muro fronterizo y las deportaciones masivas prometidas harán el país más seguro.

Asimismo, coincide con las afirmaciones sobre que los demócratas están abriendo las fronteras para permitir que los no ciudadanos voten, temiendo que eso pueda costarle la elección. Sin embargo, lo ocurrido con ella revela una serie de fallas dentro del padrón electoral en Texas.

"¿Quién permite que hagan esto a ciudadanos de los Estados Unidos? Entiendo que tenemos un problema con la inmigración, pero esto es demasiado", dijo Howard-Elley en una entrevista.

Independientemente de cómo fue señalada como no ciudadana, Howard-Elley quería asegurarse de poder votar. Solicitó varias copias de su certificado de nacimiento certificado de Luisiana y confirmó la recepción con un empleado de la oficina de elecciones. Pensó que el asunto estaba resuelto.

Sin embargo, la inscripción de Howard-Elley no fue reinstalada, lo que la convirtió en la décima ciudadana estadounidense identificada por ProPublica, The Texas Tribune y Votebeat que fue eliminada del registro como posible no ciudadana.

Afortundamente, tras conocerse su caso y constatar que la mujer sí cumplía los requisitos para sufragar, su nombre volvió a figurar en el padrón electoral. Howard-Elley ha señalado que luego de lo ocurrido, igual mantiene su voto por Donald Trump.