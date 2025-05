USA: Donald Trump y su nueva excusa para aceptar un regalo millonario de la familia real de Qatar

Durante una entrevista exclusiva en Fox News, el expresidente volvió a justificar el aceptar un regalo millonario de la familia real de Qatar.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una entrevista transmitida este lunes por la cadena Fox News, el presidente Donald Trump volvió a justificar su intención de aceptar un avión de lujo como regalo de la familia real de Qatar.

La conversación, conducida por Sean Hannity, se realizó a bordo del Air Force One. Durante la charla, Trump respondió a las críticas sobre la legalidad y ética de recibir obsequios de gobiernos extranjeros con su estilo directo característico.

USA: la nueva excusa de Trump para aceptar un regalo millonario de Qatar

“Algunas personas dicen: ‘Oh, no deberías aceptar regalos para el país’. Mi actitud es: ¿por qué no aceptaría un regalo?”, declaró Trump. “Estamos dándole a todos los demás. ¿Por qué no aceptaría un regalo?”, añadió, en referencia a la aeronave ofrecida por el gobierno qatarí.

El expresidente argumentó además que los nuevos aviones Boeing tardarán años en estar listos, y mientras tanto, el regalo de Qatar sería una solución útil.

La entrevista ha generado reacciones divididas, tanto en medios como en redes sociales, reavivando el debate sobre los límites éticos y legales de los regalos diplomáticos.