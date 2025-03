El cambio en Uscis que dificulta la ciudadanía para miles de inmigrantes en EE.UU.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una nueva decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha puesto en riesgo el acceso a la naturalización para miles de inmigrantes. La agencia ha suspendido la financiación de programas fundamentales que facilitaban la obtención de la ciudadanía, dejando a los solicitantes sin recursos esenciales como clases de inglés y asesoría legal.

El recorte presupuestario ha impactado directamente a organizaciones que brindaban apoyo en este proceso, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (Chirla, por sus siglas en inglés). Esto no solo ralentiza el camino hacia la naturalización, sino que también obliga a los inmigrantes a enfrentar el proceso por su cuenta, aumentando las posibilidades de errores y retrasos

Uscis deja sin apoyo a inmigrantes en proceso de naturalización

La eliminación de estos fondos ha generado una crisis entre los solicitantes de ciudadanía, quienes dependían de estos programas para cumplir con los requisitos exigidos por Uscis. Las clases de inglés, la formación en educación cívica y la asesoría para completar correctamente los formularios eran pilares fundamentales para garantizar el éxito en la naturalización.

Ahora, sin estas herramientas, muchos inmigrantes tendrán que enfrentar el examen de ciudadanía sin preparación adecuada, lo que podría incrementar el número de rechazos. Además, al no contar con asistencia legal gratuita, aquellos con menos recursos económicos podrían quedar en desventaja frente a un proceso que ya de por sí es complejo y costoso.

Organizaciones afectadas buscan alternativas tras la decisión

Más de 100 instituciones han sido impactadas por la suspensión de fondos, lo que ha obligado a muchas de ellas a buscar nuevas vías de financiamiento. Organizaciones como Chirla han denunciado que esta decisión no solo pone en riesgo la naturalización de miles de personas, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de los programas de ayuda migratoria.

Ante la falta de una respuesta clara por parte de Uscis, diversas entidades han comenzado campañas de recaudación para intentar mantener sus servicios activos. Sin embargo, la falta de apoyo gubernamental podría significar la desaparición de muchos de estos programas, afectando a generaciones de inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Legisladores presionan para revertir la medida

Legisladores demócratas han intervenido en el debate, exigiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a Uscis la restauración inmediata de los fondos. A través de una carta dirigida a las autoridades, han manifestado su preocupación por el impacto negativo de esta decisión en la comunidad inmigrante.

No obstante, hasta el momento, Uscis no ha dado señales de revertir la medida ni ha ofrecido una solución alternativa para los inmigrantes afectados. La agencia se ha limitado a indicar que no tiene comentarios adicionales sobre el tema, dejando en el limbo a miles de solicitantes que dependían de estos programas para completar su proceso de ciudadanía.

