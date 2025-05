Más de 100 inmigrantes detenidos en Tennessee tras un operativo que desató indignación en Nashville

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un operativo encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP, por sus siglas en inglés) dejó más de 100 inmigrantes detenidos en Nashville, generando un fuerte rechazo por parte de las autoridades municipales. Aunque los funcionarios federales aseguran que la acción buscaba reforzar la seguridad pública, para líderes locales y organizaciones sociales fue una redada sin transparencia que pone en riesgo la confianza de las comunidades inmigrantes.

De acuerdo con la THP, se realizaron 588 detenciones en total, de las cuales 103 fueron por supuestas violaciones migratorias. Además, las autoridades reportaron la incautación de drogas y armas, así como la captura de un sospechoso de asesinato buscado por El Salvador. Sin embargo, la falta de información sobre las identidades y el estatus legal de los detenidos ha encendido las alarmas en Nashville, ciudad con una importante población inmigrante.

La reacción del alcalde frente a las detenciones



El alcalde Freddie O’Connell condenó públicamente la operación, comparándola con “prácticas de desaparición”. A través de sus redes sociales, criticó duramente la negativa de ICE a compartir detalles sobre los arrestos. “Son nuestros vecinos y merecen el debido proceso”, afirmó O’Connell, recordando que ni su despacho ni el gobierno local fueron informados sobre el operativo, lo que, según él, refuerza la desconfianza hacia las acciones federales.

Un operativo federal sin coordinación con las autoridades locales



El desconcierto también se extendió a la oficina legal de la ciudad. El director jurídico, Wally Dietz, expresó que tanto él como otros funcionarios se enteraron de la operación solo después de que ocurriera. Aunque reconoció que no pueden impedir legalmente las acciones del ICE, Dietz señaló que están evaluando medidas para advertir a la comunidad de futuros operativos, con el fin de ofrecer protección dentro de los límites legales.

Frente al ambiente de temor, diversas organizaciones locales han intensificado sus esfuerzos para informar a los inmigrantes sobre sus derechos. Desde talleres informativos hasta asistencia legal gratuita, las iniciativas buscan empoderar a quienes podrían ser blanco de futuras redadas. “Conocer tus derechos puede significar la diferencia entre la deportación inmediata y una audiencia justa”, explicó una vocera de una de estas entidades.

La THP niega perfilamiento racial en su participación



Por su parte, la Patrulla de Carreteras de Tennessee aseguró que sus acciones se enfocan exclusivamente en la conducta de los conductores y no en características raciales o de nacionalidad. No obstante, la implicación de la THP en operativos migratorios ha generado confusión, especialmente cuando sus funciones deberían centrarse en la aplicación de normas de tránsito, no en identificar a personas sin documentos migratorios.

Con aproximadamente el 9% de su población conformada por inmigrantes, Nashville atraviesa una encrucijada entre su política de integración y las directrices migratorias cada vez más restrictivas del gobierno federal. Comunidades mexicanas, hondureñas, kurdas, sudanesas y birmanas ahora viven con mayor incertidumbre, mientras el liderazgo local busca nuevas formas de proteger su tejido social frente a la injerencia federal.