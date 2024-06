Uscis: qué es la retención de expulsión y por qué los cubanos son los más favorecidos

La retención de expulsión es un recurso migratorio que protege a extranjeros en riesgo de persecución si regresan a sus países de origen, por lo que una de las comunidades más vulnerables de Latinoamérica podrían acceder a ella.

La retención de expulsión es un alivio migratorio de Estados Unidos que protege a ciertos extranjeros que enfrentan riesgos significativos si son devueltos a sus países de origen. Este recurso, regulado por la sección 241(b)(3) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA), se aplica en situaciones donde los solicitantes no pueden optar por asilo debido a restricciones como el límite de un año para presentar la solicitud o antecedentes penales específicos.

Más difícil

Obtener la retención de expulsión es notoriamente más difícil que conseguir asilo. Los solicitantes deben demostrar que tienen al menos un 51% de probabilidad de ser perseguidos si regresan a su país de origen.

Además, esta persecución debe estar vinculada a motivos específicos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. No basta con probar el riesgo de persecución; el abuso debe ser infligido por el gobierno o un grupo que el gobierno no puede o no quiere controlar.

Crédito video: YouTube | @Daniel Benitez News

Para solicitar la retención de expulsión, los inmigrantes deben presentar el Formulario I-589, que también se usa para solicitudes de asilo, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, siglas en inglés).

La solicitud puede hacerse en línea o por correo, y no tiene costo. Sin embargo, debido a la complejidad del proceso y los requisitos estrictos, se recomienda encarecidamente buscar asesoramiento legal profesional.

Identidad cubana

Entre los beneficiarios de la retención de expulsión, los cubanos se destacan como uno de los grupos más favorecidos. La situación política y social en Cuba, marcada por décadas de represión y persecución, facilita que muchos cubanos cumplan con los estrictos criterios de este alivio migratorio.

Además, las políticas estadounidenses históricamente han mostrado mayor simpatía hacia los refugiados cubanos, lo cual ha influido en las decisiones de inmigración y la concesión de este tipo de protección.

En pocas palabras, aunque la retención de expulsión comparte el mismo proceso de solicitud que el asilo, es significativamente más difícil de obtener debido a los rigurosos requisitos adicionales.

No obstante, para los cubanos que enfrentan persecución en su país de origen, este recurso ha demostrado ser un salvavidas, permitiéndoles encontrar seguridad y estabilidad en Estados Unidos.