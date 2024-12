Walt Disney World celebra el estreno de “Mufasa: The Lion King” con platillos temáticos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para conmemorar el lanzamiento de “Mufasa: The Lion King”, Walt Disney World Resort ofrece nuevas experiencias culinarias inspiradas en la película. Estos platillos exclusivos estarán disponibles en ubicaciones seleccionadas hasta el 31 de enero de 2025.

Delicias dulces y refrescantes

Mufasa Cake Bar: Un postre irresistible en Amorette’s Patisserie (Disney Springs) con mousse de canela y vainilla, bizcocho suave, y crujiente Feuilletine recubierto de chocolate oscuro y caramelo.

Mufasa Pride Rock Profiterole: En Creature Comforts (Disney's Animal Kingdom), disfruta este profiterol relleno de crema de chocolate y ganache de café batido.

Sunrise of the Kingdom: Refresca tu día con esta bebida de té verde, fresa, limonada Minute Maid y perlas de boba de maracuyá. Disponible en: Harambe Market (Disney's Animal Kingdom) B.B. Wolf's Sausage Co. (Disney Springs) Landscape of Flavors (Disney's Art of Animation Resort) Boma y Sanaa (Disney's Animal Kingdom Lodge)

Refresca tu día con esta bebida de té verde, fresa, limonada Minute Maid y perlas de boba de maracuyá. Disponible en:

Opciones saladas con sabor africano

Journey across Africa: Un plato de frijoles rojos en leche de coco, especias y arroz blanco, disponible en Tusker House Restaurant.

Savory Tanzanian Pie: Pastel de carne y cordero especiado, servido en naan con kétchup picante y papas caseras, en Harambe Market.

Más experiencias Inspiradas en “Mufasa”

Impresiones exclusivas para portadores de pases anuales.

El espectáculo Tree of Life Awakenings, en Disney’s Animal Kingdom.

Walt Disney World y The Lion King: Un viaje mágico



La conexión entre Walt Disney World y The Lion King es un homenaje a la icónica película a través de experiencias temáticas únicas. Desde espectáculos como Festival of the Lion King en Disney’s Animal Kingdom hasta eventos especiales como los platillos inspirados en Mufasa: The Lion King, el parque celebra la magia de esta historia a lo grande.

Los visitantes pueden disfrutar de música, comida y atracciones que transportan al mundo de Simba y su reino.