Ex jugador de la NFL es buscado por la policía de Miami-Dade por intento de asesinato

Las autoridades del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, buscan el arresto del receptor de la NFL Antonio Brown, campeón en el Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, por intento de asesinato con arma de fuego.

La orden del juez, recogida por el Washington Post, acusa al jugador de 36 años de ser el responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, y por el que fue detenido esa misma noche.

Varios videos obtenidos por la Policía de Miami muestran a Brown golpeando a otro hombre e iniciando una pelea, tras lo que el jugador arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó corriendo hacia su víctima, a la que disparó en dos ocasiones, según la orden judicial.



El hombre agredido aseguró que el jugador de la NFL le disparó en dos ocasiones, rozándole en una de ellas el cuello. Además denunció que tuvo que acudir a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

Antonio Brown y su historial de escándalos

Brown, quien se encuentra actualmente sin equipo, afirmó un día después en X que el incidente se desató cuando fue atacado por individuos que querían robarle sus joyas.



"Contrariamente a lo que se ve en algunos videos, la policía me detuvo temporalmente hasta que escucharon mi versión de los hechos y luego me liberaron. Regresé a casa esa noche y no me arrestaron", señaló, antes de asegurar que presentaría cargos contra sus agresores.



La carrera del receptor, nacido en Miami, ha estado salpicada de escándalos. Dejó en 2018 los Pittsburgh Steelers, el equipo en el que permaneció ocho años y en el que se convirtió en uno de los mejores receptores de la NFL, después de constantes indisciplinas.



Mantuvo esta actitud en sus equipos posteriores. En 2019 fue despedido por los Oakland Raiders por una pelea con el gerente general, Mike Mayock, y ese mismo año fue cortado por los New England Patriots, luego de ser acusado por una mujer de acoso sexual.



Su últimos años en la NFL fueron en 2020 y 2021 con los Bucs, pero aún lejos del campo mantuvo su colección de problemas.



En 2022 enfrentó cargos por violencia doméstica y una orden de arresto por no pagar la manutención de sus hijos. Además causó polémica un vídeo en redes sociales en el que Brown, en unas vacaciones por Dubai, fue grabado cuando mostraba su trasero y su pene a una mujer en la piscina de un hotel.



Por sus números en la NFL, Brown tiene posibilidades de estar en las votaciones para ingresar al Salón de la Fama en el 2027.