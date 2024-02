‘Bob Marley: One Love’: todo lo que hay que saber sobre la biopic del rey del reggae que llega al cine este 14 de febrero

Quedan pocos días para el estreno mundial de esta película. Aquí te compartimos todos los detalles para llegar bien preparados.

Sin lugar a dudas, Bob Marley es la figura más representativa del reggae en todo el mundo. Un símbolo, una leyenda que logró a muchas personas con su música y las ganas de realizar un cambio real.

Gracias a su trayectoria es que se han hecho varios homenajes. El último es Bob Marley: One Love, película que busca retratar gran parte del recorrido que le tocó vivir al jamaiquino durante su vida para salir adelante y convertirse en el máximo exponente del género.

¿De qué va la trama de Bob Marley: One Love?

Se centra en la vida de Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers y Bob Marley & The Wailers.

Abordará su vida y algunos episodios importantes como el intento de asesinato que sufrió y rememora el año 1978, el cual es importante porque logró gestar el concierto One Love Peace en Kingston, Jamaica, donde el llamado Rey del reggae consiguió juntar a los dos rivales políticos de la isla, el Partido Laborista de Jamaica y el Partido Nacional del Pueblo.

¿Quién interpreta a Bob Marley en este biopic?

Se trata de Kingsley Ben-Adir, actor británico que anteriormente ha interpretado a otros personajes de talla como Malcolm X y Barack Obama. Pero quien se acercó a él para persuadirlo que interprete a Bob Marley fue nada menos que Ziggy Marley, hijo de Bob y quien es uno de los productores del filme junto a la viuda del cantante, Rita Marley.

“Estaba completamente convencido de que no tiene sentido hacer una audición para esto. No puedo cantar. No puedo bailar. Mi pregunta fue si habían estado en una búsqueda mundial y dijeron que sí. Y dije que tal vez deberían hacer otra”, declaró en una entrevista para el medio Entertainment Weekly.





¿Quienes conforman el elenco de Bob Marley: One Love?

Cabe destacar que esta película fue escrita por Zach Baylin, Frank E. Flowers y Terence Winter. Como hemos mencionado, está estelarizada por Kingsley Ben-Adir y además figuran Lashana Lynch y Jesse Cilio, quienes están acompañados de un elenco integrado por: Michael Gandolfini, Nadine Marshall, James Norton y Anthony Welsh.

Fecha de estreno de Bob Marley: One Love

Paramount Pictures ya confirmó que será proyectada en todos los cines del mundo este 14 de febrero. Como se recuerda, el pasado 6 de febrero fue el cumpleaños número 79 de Bob Marley y recibió varias celebraciones en su honor. Hace poco Ziggy Marley le hizo un merecido homenaje.