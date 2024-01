Oscar y Razzie: Al Pacino, Marlon Brando, Tom Hanks y otras superestrellas que han ganado ambos premios

Existe una amplia lista de actores que brillaron en un momento, pero que en otro fueron condenados por la crítica.

Este martes 23 de enero se dio a conocer la lista oficial de nominados a los premios Oscar 2024. Pero un día antes, la Razzie, encargados de reconocer lo peor que se vio durante la última temporada en el cine, también publicaron su lista de candidatos.

Y si bien no hay muchas sorpresas en las listas, históricamente hay varios actores que han ganado ambos premios en diferentes etapas de sus carreras.

¿Qué actores han ganado un Oscar y un Razzie en su carrera?

Al primero que podemos señalar en este conteo es a Tom Hanks. Como se recuerda, este actor ha logrado dos premios Oscar a Mejor Actor por sus brillantes interpretaciones en Philadelphia y Forrest Gump. Sin embargo, en el año 2023 no se salvó que los organizadores de los Razzie le de un premio por su papel como representante de Elvis Presley en la biográfica Elvis, nominado en la categoría a peor interpretación de un actor de reparto.

Otro actor de peso que figura en este conteo es nada menos que Marlon Brando. Está de más decir que Brando es un gigante de la actuación, ya que se llevó un Oscar por su brillante actuación de Don Vito Corleone en El Padrino.

Antes, ya lo había logrado por su actuación en On the Waterfront. Sin embargo, en los últimos años de su carrera fue complejo trabajar con él, por lo que apareció muy poco. Debido a ello, no pudo escaparse de llevarse un Razzie por su actuación en el papel del Dr. Moreau, en la adaptación de la novela clásica de H.G. Wells La isla del doctor Moreau.

En esta lista también figura el mítico Al Pacino, quien ganó el Oscar en el año 1993 por Esencia de mujer. Sin embargo, ganó un Razzie por la cinta Jack and Jill.

Por su lado, Ben Affleck ha tenido una carrera donde consiguió de todo. Logró su primer Oscar en 1998 a Mejor Guión Original por Good Will Hunting y en el 2012 a Mejor Película por Argo. Pero registra el premio Razzie por su actuación en Daredevil.

Otros actores y actrices que ganaron ambos premios

Nicole Kidman Oscar a Mejor Actriz por Las horas. Razzie a Embrujada, en la categoría a la peor pareja en pantalla junto a Will Ferrell.



a Mejor Actriz por Las horas. a Embrujada, en la categoría a la peor pareja en pantalla junto a Will Ferrell. Liza Minnelli Oscar a Mejor Actriz por Cabaret. Razzie a Peor Actriz por Chicago en rojo y Arthur 2: On the Rocks.



a Mejor Actriz por Cabaret. a Peor Actriz por Chicago en rojo y Arthur 2: On the Rocks. Halle Berry Oscar a Mejor Actriz por Monster's Ball. Razzie a Peor Actriz por Catwoman.



a Mejor Actriz por Monster's Ball. a Peor Actriz por Catwoman. Sandra Bullock Oscar a Mejor Actriz por The Blind Side. Razzie a Peor Actriz por Loca obsesión.